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13 июля 2018, 14:32



Вручение заслуженных наград работникам предприятий «Норникеля» прошло во Дворце компании.

«Я неоднократно говорил о том, что, несмотря на отсутствие у меня норильских корней, я всегда ощущал некую родственную связь с Норильском. Я знаю многих людей, живущих здесь, с которыми мне приходилось делать многие серьезные дела. И сегодня в Красноярске мы по-особому смотрим на Норильск. Красноярский край - огромный регион, территория шести Франций, но практически половину внутреннего валового продукта дают нам наши металлурги. Я приветствую вас от всего Красноярского края и хочу пожелать вам новых успехов и удовлетворения от того дела, которым вы занимаетесь», - отметил и. о. губернатора Красноярского края Александр Усс в поздравительной речи.

Просмотров:227 Череда награждений, стартовавшая в начале недели, к выходным стремительно набирет обороты. Сегодня в полдень и. о. губернатора Красноярского края Александр Усс, представители Заксобрания края, руководители города и "Норникеля" вручали высокие награды лучшим представителям металлургического производства Норильска. В общей сложности было вручено более сотни медалей, знаков отличия, благодарственных грамот и писем.«Я неоднократно говорил о том, что, несмотря на отсутствие у меня норильских корней, я всегда ощущал некую родственную связь с Норильском. Я знаю многих людей, живущих здесь, с которыми мне приходилось делать многие серьезные дела. И сегодня в Красноярске мы по-особому смотрим на Норильск. Красноярский край - огромный регион, территория шести Франций, но практически половину внутреннего валового продукта дают нам наши металлурги. Я приветствую вас от всего Красноярского края и хочу пожелать вам новых успехов и удовлетворения от того дела, которым вы занимаетесь», - отметил и. о. губернатора Красноярского края Александр Усс в поздравительной речи.