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13 июля 2018, 14:36



В Норильске пройдет турнир по пляжному волейболу.

По словам организаторов, в I открытом турнире по пляжному волейболу среди мужских и женских команд примут участие 30 спортсменов. Добавим, что благодаря администрации города, Заполярному филиалу «Норникеля» и энтузиазму представителей федерации волейбола Норильска спортивная площадка возле Молодежного центра была обновлена и оборудована согласно правилам пляжного волейбола.

Просмотров:210 Соревнования, посвященные Дню города и Дню металлурга, состоятся в воскресенье, 15 июля, на спортивной площадке Молодежного центра (ул. Советская, 9а). Начало в 12.00.По словам организаторов, в I открытом турнире по пляжному волейболу среди мужских и женских команд примут участие 30 спортсменов.Добавим, что благодаря администрации города, Заполярному филиалу «Норникеля» и энтузиазму представителей федерации волейбола Норильска спортивная площадка возле Молодежного центра была обновлена и оборудована согласно правилам пляжного волейбола.