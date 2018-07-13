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13 июля 2018, 14:36

В Норильске пройдет турнир по пляжному волейболу.


Соревнования, посвященные Дню города и Дню металлурга, состоятся в воскресенье, 15 июля, на спортивной площадке Молодежного центра (ул. Советская, 9а). Начало в 12.00.
По словам организаторов, в I открытом турнире по пляжному волейболу среди мужских и женских команд примут участие 30 спортсменов.
Добавим, что благодаря администрации города, Заполярному филиалу «Норникеля» и энтузиазму представителей федерации волейбола Норильска спортивная площадка возле Молодежного центра была обновлена и оборудована согласно правилам пляжного волейбола.

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16:33   В Норильске состоялось гашение почтовой карточки, выпущенной в честь 65-летнего юбилея города 14:43   Владислав Гасумянов: Норильск ждет большое и красивое будущее.
14:36   В Норильске пройдет турнир по пляжному волейболу. 14:32   Вручение заслуженных наград работникам предприятий «Норникеля» прошло во Дворце компании.
14:21   Церемония возложения цветов к памятнику-мемориалу «Героям войны и труда». 14:10   «Норникель» и власти Красноярска обсуждают подготовку к Универсиаде 2019 года.
14:06   Ветровки и кофточки могут пригодиться, а вот зонтики можно оставить дома. Синоптики дают прогноз погоды в Норильске на предстоящие выходные. 13:50   На Енисее появилось судно «Владимир Путинцев».
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 12 июля 2018 
19:59   Обещание выполнили. К юбилею Норильска завершился первый этап благоустройства набережной озера Долгое. 19:27   В Норильске состоялось торжественное открытие 49-го сезона военно-патриотического лагеря «Мальчишки Севера».
19:06   «История России в фотографиях. Норильск». Выставку о заполярном городе открыли в Красноярске. 17:06   Сегодня в Норильске открылась мемориальная доска в память о почетном гражданине Норильска и Таймыра Василии Николаевиче Ксинтарисе.
16:45   В МФК «Норильский никель» - пополнение. 16:21   В День города Молодежный центр Норильска приглашает мальчишек и девчонок, а также их родителей на интереснейшую праздничную программу.
15:24   Куда уплыли деньги со строительства норильского изолятора? Находящийся под следствием о пропаже 190 млн экс-полковник красноярского МВД улетел в Нидерланды. 14:58   На Диксоне началась летняя речная навигация.
14:40   Норильск ждет пикник! На стадионе «Заполярник» готовятся к праздничным мероприятиям, центральным из которых станет развлекательная зона «ПикNik». 12:57   «Северные цветы» расцветут в Президентской библиотеке в честь юбилея Норильска.
12:33   Гиганты в центре города. Два десятка рабочих машин увидят норильчане на выставке, посвященной Дню металлурга. 12:19   Для проведения массовых праздничных мероприятий в Норильске будут ограничивать движение транспорта по отдельным улицам.
12:05   Норильчан приглашают в краевые трудовые отряды старшеклассников.

 11 июля 2018 
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19:02   Ограждение аэропорта в Хатанге провели с грубыми нарушениями. Возбуждено уголовное дело. 18:54   Расследование длилось два года. В Дудинке пойдут под суд двое злоумышленников, поставлявших в район поддельный алкоголь.
18:11   Норильский родильный дом присоединился к Всероссийской акции «Подари мне жизнь!». 17:56   Представители дорожных служб напоминают автомобилистам об ответственности за оставление места ДТП и просят бережнее относиться к дорожному имуществу.
16:53   Награды нашли победителей! В редакции газеты «зпПЛЮС» поздравили лучших участников конкурса, посвященного 65-летию Норильска и 20-летию рекламной газеты. 16:33   Норильск может попасть в книгу рекордов России. Жителей города в дни празднования юбилея приглашают подписать самую большую поздравительную открытку.
12:24   Полицейские и общественники проводят встречи с норильскими школьниками. 11:48   Полсотни мероприятий в честь юбилея. Праздничная программа к 65-летию Норильска продлится с 13 по 15 июля.
10:57   Житель Норильска, неоднократно садившийся за руль в состоянии опьянения, отправится под суд.

 10 июля 2018 
15:58   На все про все два месяца. В июле и августе в Норильске будет проходить плановое отключение горячей воды для ремонта систем ТВС. 15:48   С сегодняшнего дня ООО «Арктур» поднял цены на бензин и дизтопливо на своих АЗС. Причину подорожания руководитель организации объяснил ростом закупочных цен.
15:37   На стадионе «Заполярник» открылся спортивный шатер «Норникеля», посвященный Всемирной зимней универсиаде-2019. 14:59   Нарушения антикоррупционного законодательства прокуратура Норильска выявила в четырех организациях, расположенных на территории города.
12:37   Приговор вступил в законную силу. Пожилой норильчанке, убившей сына, не стали уменьшать тюремный срок. 12:15   Болельщик из Норильска посещает игры мундиаля в разных городах России и рассказывает иностранцам о заполярном городе.
12:08   В МФК «Норильский никель» появился испанский тренер. 11:47   К 1 сентября в Норильске должен заработать перинатальный центр. Строительство объекта обсуждали накануне на совещании полпреда президента РФ в СФО Сергея Меняйло.

 9 июля 2018 
20:57   На старом погосте Норильска отслужили панихиду и сделали уборку.




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