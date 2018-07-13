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13 июля 2018, 14:43



Владислав Гасумянов: Норильск ждет большое и красивое будущее.

«Это тот регион, с которого начинался Норильск. Мы даем ему второе дыхание. При реализации проекта будут и новые крупные инвестиции, и рабочие места. Второе, мы начали продвигать совместную программу с «Русской платиной» и, когда мы выйдем на плановые показатели, это будет самое крупное в мире предприятие по производству платины», приводит НИА- Красноярск слова вице-президента «Норникеля». Помимо этого, уже сейчас с приходом в заполярный город интернета пришло и новое качество жизни. Завершается и глобальный проект по реконструкции взлетно-посадочной полосы, с которым в Норильск придет и новая авиация. «Все это говорит о том, что у Норильска огромные перспективы». Компания «Норникель» как глобальная мировая компания уделяет большое внимание развитию человеческого капитала. К Дню компании и 65-летию Норильска в Красноярске начала работать фотовыставка «История России в фотографиях. Норильск». «Мы хотели бы, чтобы жители Красноярского края и наши сотрудники имели возможность общаться с культурным наследием, и этот проект, как и другие культурные проекты компании, объясняют поведение «Норникеля» в этой работе. Одни получают удовольствие оттого что получают подарки, а другие оттого, что дарят. Мы себя относим к тем, кто дарит подарки и получает от этого удовольствие», - подчеркнул Гасумянов.

Просмотров:213 В подтверждение своих слов статс-секретарь - вице-президент «Норникеля» Гасумянов сказал, что в настоящее время компания развивает программу «Южный кластер».«Это тот регион, с которого начинался Норильск. Мы даем ему второе дыхание. При реализации проекта будут и новые крупные инвестиции, и рабочие места. Второе, мы начали продвигать совместную программу с «Русской платиной» и, когда мы выйдем на плановые показатели, это будет самое крупное в мире предприятие по производству платины», приводит НИА- Красноярск слова вице-президента «Норникеля».Помимо этого, уже сейчас с приходом в заполярный город интернета пришло и новое качество жизни. Завершается и глобальный проект по реконструкции взлетно-посадочной полосы, с которым в Норильск придет и новая авиация. «Все это говорит о том, что у Норильска огромные перспективы».Компания «Норникель» как глобальная мировая компания уделяет большое внимание развитию человеческого капитала. К Дню компании и 65-летию Норильска в Красноярске начала работать фотовыставка «История России в фотографиях. Норильск».«Мы хотели бы, чтобы жители Красноярского края и наши сотрудники имели возможность общаться с культурным наследием, и этот проект, как и другие культурные проекты компании, объясняют поведение «Норникеля» в этой работе. Одни получают удовольствие оттого что получают подарки, а другие оттого, что дарят. Мы себя относим к тем, кто дарит подарки и получает от этого удовольствие», - подчеркнул Гасумянов.