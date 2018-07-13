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13 июля 2018, 16:33



В Норильске состоялось гашение почтовой карточки, выпущенной в честь 65-летнего юбилея города

Во время церемонии гашения на трех первых экземплярах почтовой карточки поставили свои автографы глава Норильска Ринат Ахметчин, директор Заполярного филиала «Норникеля» Николай Уткин и начальник ОСП Норильского почтамта управления Федеральной почтовой связи Красноярского края Севила Нариманян. Один из этих экземпляров был передан в Музей Норильска, и как выразил надежду Ринат Ахметчин, станет раритетом и символом 65-летнего юбилея города. Другой экземпляр почтовой карточки останется в музее норильского почтамта, третий сохранится в ЗФ «Норникеля». Норильчане тоже смогут приобрести юбилейную филателистическую редкость. 14 и 15 июля с 13 до 17 часов открытку можно будет приобрести и проштамповать в почтовом киоске на Комсомольской площади. Цена открытки - 30 рублей. Если норильчане не раскупят все почтовые карточки за два праздничных дня, то в дальнейшем их можно будет купить в почтовых отделениях Норильска, а праздничный штемпель можно поставить в отделении Почты России на ул.Комсомольской, 33. (Фото А.Харитонова)

Просмотров:181 Литерная почтовая карточка была выпущена Почтой России непосредственно к 65-летнему юбилею города. Тираж ее ограничен - 3200 экземпляров, из них тысяча карточек будет продаваться в норильских отделениях Почты России. Карточка украшена видом главной улицы города, для чего был использован снимок норильского фотографа Александра Харитонова.Во время церемонии гашения на трех первых экземплярах почтовой карточки поставили свои автографы глава Норильска Ринат Ахметчин, директор Заполярного филиала «Норникеля» Николай Уткин и начальник ОСП Норильского почтамта управления Федеральной почтовой связи Красноярского края Севила Нариманян. Один из этих экземпляров был передан в Музей Норильска, и как выразил надежду Ринат Ахметчин, станет раритетом и символом 65-летнего юбилея города. Другой экземпляр почтовой карточки останется в музее норильского почтамта, третий сохранится в ЗФ «Норникеля».Норильчане тоже смогут приобрести юбилейную филателистическую редкость. 14 и 15 июля с 13 до 17 часов открытку можно будет приобрести и проштамповать в почтовом киоске на Комсомольской площади. Цена открытки - 30 рублей. Если норильчане не раскупят все почтовые карточки за два праздничных дня, то в дальнейшем их можно будет купить в почтовых отделениях Норильска, а праздничный штемпель можно поставить в отделении Почты России на ул.Комсомольской, 33.(Фото А.Харитонова)