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13 июля 2018, 18:09

Сегодня в Норильске состоялось заседание межведомственной рабочей группы по борьбе с незаконным оборотом наркотиков под председательством и.о. прокурора города


В работе совещания приняли участие представители полиции, следственного комитета, таможни, транспортной прокуратуры, администрации города, управлений здравоохранения, образования, культуры, отдела молодежной политики.
Собравшиеся обсуждали две темы – преступления в сфере незаконного оборота наркотиков и распространение наркотиков в молодежной среде.
В своем докладе старший помощник прокурора Наталья Ткаченко отметила, что молодежная наркомания - одна из социально значимых проблем общества. Профилактическая работа в городе проводится, отметила Ткаченко, и результаты положительные есть. Так, например, в 2017 году на диспансерном и профилактическом учете состояло 25 несовершеннолетних, в текущем их 17. По совершеннолетние эти показатели составляют 443 и 348 соответственно.
Вместе с тем вызывает озабоченность детская преступность, связанная с употреблением наркотиков. Так, в 2017 году несовершеннолетние совершили четыре преступления, за половину текущего года таких уже два, то есть улучшения ситуации пока нет.
Зато есть претензии к работе отдела молодежной политики. Как было отмечено в докладе, службой принимается не весь комплекс мер в сфере профилактики детской наркомании, работа должностными лицами проводится формально и не приносит действенных результатов по привлечению молодежи к здоровому образу жизни. В частности, было отмечено, что в городе реализуется только одна программа, финансируемая из бюджета города.
Исполняющий обязанности прокурора города Хаваж Гутаев отметил недолжный уровень просветительской работы. Норильску не хватает социальной рекламы, направленной на информирование молодежи не только о вреде наркотиков, но и об ответственности за их распространение.
Одно из предложений прокурора – снять видеоролики и показывать их перед сеансами в кинотеатрах. Сделать это должны уже в августе. Кстати, определение конкретных сроков по исполнению того или иного мероприятия – еще одно предложение прокурора. Бессрочные поручения, как правило, игнорируются, пояснил Гутаев.
Вопрос распространения наркотиков на территории – еще более обширный. Начиная с путей поставок и заканчивая продажей через тайные закладки. Действенные меры должны приниматься соответствующими службами на всех этапах. В частности, обсуждалась проверка поступающих грузов в аэропорту и морском порту. И если с мониторингом авиагрузов дела обстоят более-менее нормально, то досмотр трюмов и морских контейнеров – дело проблематичное. Транспортный прокурор Руслан Романов отметил, что катастрофически не хватает технических средств.
Выявлять и обезвреживать преступные группировки, распространяющие наркотики - задача полиции. Работа эта ведется и как было отмечено, в первом полугодии 2018-го задержано 12 членов ОПГ.
Особое внимание нужно уделять распространению наркотиков через интернет, отметил прокурор. Необходим постоянный мониторинг интернета для выявления сайтов, предлагающих наркотики, и максимально быстрой их блокировке.
И еще одно направление деятельности отметил Хаваж Гутаев – обнародование результатов по уголовным делам. Прокуратура намерена просить суд о максимальном наказании виновных в распространении наркотиков и каждый случай освещать в прессе.
По итогам совещания будет разработан комплекс мероприятий, направленных на снижение незаконного оборота наркотиков в Норильске с обозначением ответственных структур и сроков исполнения.

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