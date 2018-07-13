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13 июля 2018, 18:17



Прокурор потребовал от «Норникель» устранить нарушения закона, связанные с прошедшим «Красным дождем»

Мероприятия по очистке кровли производственного корпуса от скопившегося на ней материала проведены на заводе в период с 30 июня по 03 июля 2018 г. При этом часть собранного материала была упакована в мешки, а часть, превратившаяся в пылеобразное состояние и не складированная в тару, порывами ветра 03.07.2018 около 11 часов переместилась на площадку перед административно-бытовым корпусом Надеждинского металлургического завода, а далее под воздействием дождя приобрела оттенок красно-бурого цвета. Несмотря на незамедлительно принятые меры ЗФ ПАО «ГМК «Норильский никель» к водной обработке подвергшихся запылению веществом территорий и находившихся на ней транспортных средств, данные факты в производственной деятельности хозяйствующего субъекта недопустимы и нарушают требования действующего законодательства. В целях устранения нарушений законодательства о промышленной безопасности и охране окружающей среды прокуратурой города в адрес руководителя ЗФ ПАО «ГМК «Норильский никель» 12.07.2018 внесено представление. Рассмотрение акта прокурорского реагирования и реальное устранение выявленных нарушений находятся на контроле прокуратуры г. Норильска.

Просмотров:171 По поручению прокурора города Норильска Хаважа Гутаева проведена проверка по сообщению, размещенному в средствах массовой информации о том, что 03.07.2018 в районе Надеждинского металлургического завода прошел «красный дождь». В ходе проверки установлено, что причиной указанного явления послужило ненадлежащее содержание трубопроводов в районе промышленной площадки Надеждинского металлургического завода и неправомерное накопление веществ отвальных хвостов, состоящих в основном из инертных форм соединений железа, на кровле гидрометаллургического участка в связи с нарушением целостности данного участка трубопровода.Мероприятия по очистке кровли производственного корпуса от скопившегося на ней материала проведены на заводе в период с 30 июня по 03 июля 2018 г. При этом часть собранного материала была упакована в мешки, а часть, превратившаяся в пылеобразное состояние и не складированная в тару, порывами ветра 03.07.2018 около 11 часов переместилась на площадку перед административно-бытовым корпусом Надеждинского металлургического завода, а далее под воздействием дождя приобрела оттенок красно-бурого цвета.Несмотря на незамедлительно принятые меры ЗФ ПАО «ГМК «Норильский никель» к водной обработке подвергшихся запылению веществом территорий и находившихся на ней транспортных средств, данные факты в производственной деятельности хозяйствующего субъекта недопустимы и нарушают требования действующего законодательства.В целях устранения нарушений законодательства о промышленной безопасности и охране окружающей среды прокуратурой города в адрес руководителя ЗФ ПАО «ГМК «Норильский никель» 12.07.2018 внесено представление.Рассмотрение акта прокурорского реагирования и реальное устранение выявленных нарушений находятся на контроле прокуратуры г. Норильска.