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13 июля 2018, 18:31



Я навсегдя останусь норильчанином. Сегодня в городе стало на два почетных гражданина Норильска больше

«Я хочу сказать огромное спасибо за высочайшую оценку моего труда. Но эта награда принадлежит также всей моей команде, руководителям администрации, начальникам управлений, муниципальным служащим, силовикам, которые делали все возможное и невозможное, чтобы жизнь норильчан стала более комфортной. То, что сейчас вошло в повседневную жизнь норильчан, в те годы, когда я работал, казалось утопией и чем-то несбыточным. И все это заслуга всей моей команды. Но жизнь не стоит на месте, она делает новые вызовы и ставит задачи, которые сейчас предстоит решать нынешней власти. Я работаю и живу сейчас в прекрасном городе Санкт-Петербурге, но сердце мое по-прежнему в Норильске, я всегда был и остаюсь норильчанином.», - сказал в благодарственной речи Сергей Шмаков, с 2007 по 2012 занимавший пост главы города Норильска.

Просмотров:156 Звание «Почетный гражданин Норильска» сегодня на церемонии награждения выдающихся горожан, внесших большой вклад в развитие города, получили Сергей Шмаков, заместитель генерального директора по общим вопросам ООО институт «Гипроникель» и Николай Попель, советник генерального директора ЗАО «Объединенная горно-строительная компания».«Я хочу сказать огромное спасибо за высочайшую оценку моего труда. Но эта награда принадлежит также всей моей команде, руководителям администрации, начальникам управлений, муниципальным служащим, силовикам, которые делали все возможное и невозможное, чтобы жизнь норильчан стала более комфортной. То, что сейчас вошло в повседневную жизнь норильчан, в те годы, когда я работал, казалось утопией и чем-то несбыточным. И все это заслуга всей моей команды. Но жизнь не стоит на месте, она делает новые вызовы и ставит задачи, которые сейчас предстоит решать нынешней власти. Я работаю и живу сейчас в прекрасном городе Санкт-Петербурге, но сердце мое по-прежнему в Норильске, я всегда был и остаюсь норильчанином.», - сказал в благодарственной речи Сергей Шмаков, с 2007 по 2012 занимавший пост главы города Норильска.