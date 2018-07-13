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13 июля 2018, 19:01



Выдающихся норильчан, людей, которые внесли большой вклад в развитие Норильска, поздравили сегодня в Музее Норильска

Валерий Семенов, депутат Госдумы РФ, поздравляя норильчан, сказал: «В Норильске жизнь идет не год за три, а больше - год за десять, поэтому все, что создано в Норильске, это сделано вашим трудом и трудом тех, кто начинал строить Норильск и комбинат, тех, кто сейчас его развивает. Самый северный, самый красивый город земли. Думаю, никто из нас не может сказать ничего плохого о жизни в Норильске, мы одна семья. Мы помним то время, когда Норильск был городом-комбинатом, когда из 240 тысяч жителей 127 работали на «Норильском никеле». Мы все работали для него, для нашей великой страны. Сегодня люди, которые живут в Норильске, достойно представляет свой город на уровне страны и всего мира, и каждый из нас чувствует поддержку, локоть друг друга и это чувство никогда у нас не исчезает».

Просмотров:153 В числе награжденных, которые принимали грамоты, благодарственные письма, знаки отличия из рук и.о. губернатора Красноярского края, депутатов Госдумы, руководителей Таймыра, Норильска, «Норникеля» было более ста человек. Среди них такие известные люди, как Лариса Семенова, Владимир Фролочкин, Константин Горбель, Тимур Файрузов, Алексей Пупик, Анастасия Красносельская, Наталья Федянина и многие другие.Валерий Семенов, депутат Госдумы РФ, поздравляя норильчан, сказал: «В Норильске жизнь идет не год за три, а больше - год за десять, поэтому все, что создано в Норильске, это сделано вашим трудом и трудом тех, кто начинал строить Норильск и комбинат, тех, кто сейчас его развивает. Самый северный, самый красивый город земли. Думаю, никто из нас не может сказать ничего плохого о жизни в Норильске, мы одна семья.Мы помним то время, когда Норильск был городом-комбинатом, когда из 240 тысяч жителей 127 работали на «Норильском никеле». Мы все работали для него, для нашей великой страны. Сегодня люди, которые живут в Норильске, достойно представляет свой город на уровне страны и всего мира, и каждый из нас чувствует поддержку, локоть друг друга и это чувство никогда у нас не исчезает».