Фото новости:

Кемерово, мы с тобой.

Служба новостей "Заполярной правды"    http://gazetazp.ru/lenta/
13 июля 2018, 19:01

Выдающихся норильчан, людей, которые внесли большой вклад в развитие Норильска, поздравили сегодня в Музее Норильска


В числе награжденных, которые принимали грамоты, благодарственные письма, знаки отличия из рук и.о. губернатора Красноярского края, депутатов Госдумы, руководителей Таймыра, Норильска, «Норникеля» было более ста человек. Среди них такие известные люди, как Лариса Семенова, Владимир Фролочкин, Константин Горбель, Тимур Файрузов, Алексей Пупик, Анастасия Красносельская, Наталья Федянина и многие другие.
Валерий Семенов, депутат Госдумы РФ, поздравляя норильчан, сказал: «В Норильске жизнь идет не год за три, а больше - год за десять, поэтому все, что создано в Норильске, это сделано вашим трудом и трудом тех, кто начинал строить Норильск и комбинат, тех, кто сейчас его развивает. Самый северный, самый красивый город земли. Думаю, никто из нас не может сказать ничего плохого о жизни в Норильске, мы одна семья.
Мы помним то время, когда Норильск был городом-комбинатом, когда из 240 тысяч жителей 127 работали на «Норильском никеле». Мы все работали для него, для нашей великой страны. Сегодня люди, которые живут в Норильске, достойно представляет свой город на уровне страны и всего мира, и каждый из нас чувствует поддержку, локоть друг друга и это чувство никогда у нас не исчезает».

Просмотров:153
Комментарии

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим логином.

    Список новостей

 13 июля 2018 
20:15   Более12 млн. рублей задолженности по коммунальным услугам имеют бюджетные организации Норильска. Проверку провела прокуратура города 19:17   «Алроса», «Норникель» и «Татнефть» стали мировыми лидерами по приросту акционерной стоимости
19:01   Выдающихся норильчан, людей, которые внесли большой вклад в развитие Норильска, поздравили сегодня в Музее Норильска 18:31   Я навсегдя останусь норильчанином. Сегодня в городе стало на два почетных гражданина Норильска больше
18:17   Прокурор потребовал от «Норникель» устранить нарушения закона, связанные с прошедшим «Красным дождем» 18:09   Сегодня в Норильске состоялось заседание межведомственной рабочей группы по борьбе с незаконным оборотом наркотиков под председательством и.о. прокурора города
16:33   В Норильске состоялось гашение почтовой карточки, выпущенной в честь 65-летнего юбилея города 14:43   Владислав Гасумянов: Норильск ждет большое и красивое будущее.
14:36   В Норильске пройдет турнир по пляжному волейболу. 14:32   Вручение заслуженных наград работникам предприятий «Норникеля» прошло во Дворце компании.
14:21   Церемония возложения цветов к памятнику-мемориалу «Героям войны и труда». 14:10   «Норникель» и власти Красноярска обсуждают подготовку к Универсиаде 2019 года.
14:06   Ветровки и кофточки могут пригодиться, а вот зонтики можно оставить дома. Синоптики дают прогноз погоды в Норильске на предстоящие выходные. 13:50   На Енисее появилось судно «Владимир Путинцев».
13:32   Сделать оригинальное селфи на память поможет приложение «Норильск65». 13:10   В Музее Норильска открылась коллективная выставка «ТаймырФотоГода – 2018» - лучшие фотосерии, сделанные за последние 12 месяцев.
12:57   Завтра в кинотеатре «Родина» откроются сразу две выставки.

 12 июля 2018 
19:59   Обещание выполнили. К юбилею Норильска завершился первый этап благоустройства набережной озера Долгое. 19:27   В Норильске состоялось торжественное открытие 49-го сезона военно-патриотического лагеря «Мальчишки Севера».
19:06   «История России в фотографиях. Норильск». Выставку о заполярном городе открыли в Красноярске. 17:06   Сегодня в Норильске открылась мемориальная доска в память о почетном гражданине Норильска и Таймыра Василии Николаевиче Ксинтарисе.
16:45   В МФК «Норильский никель» - пополнение. 16:21   В День города Молодежный центр Норильска приглашает мальчишек и девчонок, а также их родителей на интереснейшую праздничную программу.
15:24   Куда уплыли деньги со строительства норильского изолятора? Находящийся под следствием о пропаже 190 млн экс-полковник красноярского МВД улетел в Нидерланды. 14:58   На Диксоне началась летняя речная навигация.
14:40   Норильск ждет пикник! На стадионе «Заполярник» готовятся к праздничным мероприятиям, центральным из которых станет развлекательная зона «ПикNik». 12:57   «Северные цветы» расцветут в Президентской библиотеке в честь юбилея Норильска.
12:33   Гиганты в центре города. Два десятка рабочих машин увидят норильчане на выставке, посвященной Дню металлурга. 12:19   Для проведения массовых праздничных мероприятий в Норильске будут ограничивать движение транспорта по отдельным улицам.
12:05   Норильчан приглашают в краевые трудовые отряды старшеклассников.

 11 июля 2018 
19:39   Узнать историю одного из старейших городов Сибири норильчане смогут, посетив выставку в Дудинке. 19:34   На Таймыре обследуют объекты культурного наследия.
19:02   Ограждение аэропорта в Хатанге провели с грубыми нарушениями. Возбуждено уголовное дело. 18:54   Расследование длилось два года. В Дудинке пойдут под суд двое злоумышленников, поставлявших в район поддельный алкоголь.
18:11   Норильский родильный дом присоединился к Всероссийской акции «Подари мне жизнь!». 17:56   Представители дорожных служб напоминают автомобилистам об ответственности за оставление места ДТП и просят бережнее относиться к дорожному имуществу.
16:53   Награды нашли победителей! В редакции газеты «зпПЛЮС» поздравили лучших участников конкурса, посвященного 65-летию Норильска и 20-летию рекламной газеты. 16:33   Норильск может попасть в книгу рекордов России. Жителей города в дни празднования юбилея приглашают подписать самую большую поздравительную открытку.
12:24   Полицейские и общественники проводят встречи с норильскими школьниками. 11:48   Полсотни мероприятий в честь юбилея. Праздничная программа к 65-летию Норильска продлится с 13 по 15 июля.
10:57   Житель Норильска, неоднократно садившийся за руль в состоянии опьянения, отправится под суд.

 10 июля 2018 
15:58   На все про все два месяца. В июле и августе в Норильске будет проходить плановое отключение горячей воды для ремонта систем ТВС. 15:48   С сегодняшнего дня ООО «Арктур» поднял цены на бензин и дизтопливо на своих АЗС. Причину подорожания руководитель организации объяснил ростом закупочных цен.
15:37   На стадионе «Заполярник» открылся спортивный шатер «Норникеля», посвященный Всемирной зимней универсиаде-2019. 14:59   Нарушения антикоррупционного законодательства прокуратура Норильска выявила в четырех организациях, расположенных на территории города.
12:37   Приговор вступил в законную силу. Пожилой норильчанке, убившей сына, не стали уменьшать тюремный срок. 12:15   Болельщик из Норильска посещает игры мундиаля в разных городах России и рассказывает иностранцам о заполярном городе.
12:08   В МФК «Норильский никель» появился испанский тренер. 11:47   К 1 сентября в Норильске должен заработать перинатальный центр. Строительство объекта обсуждали накануне на совещании полпреда президента РФ в СФО Сергея Меняйло.

 9 июля 2018 
20:57   На старом погосте Норильска отслужили панихиду и сделали уборку.




663300, Норильск, ул. Богдана Хмельницкого, 18, [Все телефоны и электронные адреса редакций]
Сайт зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство о регистрации СМИ ПИ № ТУ24-00965 от 25.01.2016 г. Учредитель: МАУ "Информационный центр "Норильские новости".
Главный редактор сайта Алла Шуняева. При использовании материалов сайта гиперссылка на gazetazp.ru обязательна.
наверх