13 июля 2018, 19:17



«Алроса», «Норникель» и «Татнефть» стали мировыми лидерами по приросту акционерной стоимости

Согласно отчету «Лидеры по созданию стоимости» (BCG Value Creators), «Алроса» заняла 2-е место, «Норникель» – 9-е, а «Татнефть» – 10-е в своих отраслевых группах. BCG составляет рейтинг ежегодно. По итогам 2017 года было проанализировано 2425 компаний во всем мире. Рейтинг рассчитан на базе совокупного дохода акционеров за пять лет с 2013 по 2017 г. Показатель TSR позволяет измерить рост цены акций и дивидендный доход по акциям компании за определенный период времени и является самым полным показателем эффективности в области создания акционерной стоимости. У «Алросы» этот показатель составил 25,4%, у «Норникеля» – 8,2%, у «Татнефти» – 23,5%. «Алроса» и «Норникель» в последние годы были образцами сдержанности и рациональности в вопросах инвестирования и возвращали акционерам достаточно высокие дивиденды», – говорит директор по металлургии и горной добыче Prosperity Capital Николай Сосновский. Дивидендная доходность «Норникеля» за последние годы превышает средние показатели по индустрии. В ноябре 2017 г. компания презентовала новую стратегию до 2022 г. Три ее основных приоритета – экология, инвестиции в развитие и долгосрочная акционерная стоимость. «Норникель» обещает, что в 2018–2022 гг. дивидендная доходность будет не ниже 3,5–4%. В 2017 г. на дивиденды компания направила 52,25% EBITDA – $2,09 млрд.

