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13 июля 2018, 20:15



Более12 млн. рублей задолженности по коммунальным услугам имеют бюджетные организации Норильска. Проверку провела прокуратура города

Аналогичные нарушения выявлены еще в 29 бюджетных учреждениях города. Общая сумма задолженности составила более 12 млн. 300 тыс. рублей. Наличие указанной задолженности перед ресурсоснабжающими организациями создает угрозу бесперебойного и качественного предоставления коммунальных услуг. По результатам проверки руководителям учреждений и.о. прокурора города внесено 30 представлений об устранении нарушений законов, причин и условий, им способствующих. Рассмотрение актов реагирования и реальное погашение задолженности по коммунальным услугам находится на контроле в прокуратуре Норильскаорода.

Просмотров:137 В ходе проверки было установлено, что вследствие невыполнения условий договоров энергоснабжения у МУ «УЖКХ Администрации г. Норильска» образовалась задолженность за потребленные коммунальные услуги.Аналогичные нарушения выявлены еще в 29 бюджетных учреждениях города. Общая сумма задолженности составила более 12 млн. 300 тыс. рублей.Наличие указанной задолженности перед ресурсоснабжающими организациями создает угрозу бесперебойного и качественного предоставления коммунальных услуг.По результатам проверки руководителям учреждений и.о. прокурора города внесено 30 представлений об устранении нарушений законов, причин и условий, им способствующих.Рассмотрение актов реагирования и реальное погашение задолженности по коммунальным услугам находится на контроле в прокуратуре Норильскаорода.