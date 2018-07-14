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Сегодня: Понедельник, 21 сентября 2015 г.
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13:17 Перинатальный центр в Норильске готов на 99%. Сегодня об этом сообщили врио губернатора Красноярского края Александру Уссу
12:40 Зверское избиение младенца. В Норильске родители чуть до смерти на забили своего двухлетнего сына
20:15 Более12 млн. рублей задолженности по коммунальным услугам имеют бюджетные организации Норильска. Проверку провела прокуратура города
19:17 «Алроса», «Норникель» и «Татнефть» стали мировыми лидерами по приросту акционерной стоимости
19:01 Выдающихся норильчан, людей, которые внесли большой вклад в развитие Норильска, поздравили сегодня в Музее Норильска
18:31 Я навсегдя останусь норильчанином. Сегодня в городе стало на два почетных гражданина Норильска больше
18:17 Прокурор потребовал от «Норникель» устранить нарушения закона, связанные с прошедшим «Красным дождем»
18:09 Сегодня в Норильске состоялось заседание межведомственной рабочей группы по борьбе с незаконным оборотом наркотиков под председательством и.о. прокурора города
16:33 В Норильске состоялось гашение почтовой карточки, выпущенной в честь 65-летнего юбилея города
14:43 Владислав Гасумянов: Норильск ждет большое и красивое будущее.
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