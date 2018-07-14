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14 июля 2018, 12:40



Зверское избиение младенца. В Норильске родители чуть до смерти на забили своего двухлетнего сына

Как стало известно, накануне ночью в оганерскую больницу был доставлен двухлетний ребенок со следами побоев и внутренними повреждениями. В ходе расследования установлено, что родители систематически наносили побои 2-х летнему мальчику. Как долго это продолжалось, не известно, но скорую вызвала мать ребенка, когда тот начал умирать. Неотложка доставила малыша в больницу, где врачи поставили диагноз: от побоев (врачи отметили, что следы побоев не свежие) ребенок получил ушиб головного мозга, закрытую черепно-мозговую травму, разрыв печени и множественные гематомы по всему телу. Состояние ребенка доктора оценивают, как тяжёлое. Родителей ребенка задержали, они находятся в изоляторе временного содержания. Следствие готовит в суд ходатайство об избрании в отношении подозреваемых меры пресечения в виде заключения под стражу. Сегодня и.о. прокурора Норильска Хаваж Гутаев и руководитель следственного отдела по г. Норильску Елена Чистякова навестили пострадавшего малыша в больнице. Врачи делают все возможное, чтобы спасти мальчика. За совершение данного преступления уголовным законом предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет. Расследование уголовного дела находится на особом контроле прокуратуры города.

Просмотров:223 Исполняющий обязанности прокурора города Хаваж Гутаев признал законным постановление следователя о возбуждении уголовного дела по факту причинения телесных повреждений мальчика по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью малолетнему, находящимися в беспомощном состоянии).Как стало известно, накануне ночью в оганерскую больницу был доставлен двухлетний ребенок со следами побоев и внутренними повреждениями.В ходе расследования установлено, что родители систематически наносили побои 2-х летнему мальчику. Как долго это продолжалось, не известно, но скорую вызвала мать ребенка, когда тот начал умирать. Неотложка доставила малыша в больницу, где врачи поставили диагноз: от побоев (врачи отметили, что следы побоев не свежие) ребенок получил ушиб головного мозга, закрытую черепно-мозговую травму, разрыв печени и множественные гематомы по всему телу. Состояние ребенка доктора оценивают, как тяжёлое.Родителей ребенка задержали, они находятся в изоляторе временного содержания.Следствие готовит в суд ходатайство об избрании в отношении подозреваемых меры пресечения в виде заключения под стражу.Сегодня и.о. прокурора Норильска Хаваж Гутаев и руководитель следственного отдела по г. Норильску Елена Чистякова навестили пострадавшего малыша в больнице. Врачи делают все возможное, чтобы спасти мальчика.За совершение данного преступления уголовным законом предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет. Расследование уголовного дела находится на особом контроле прокуратуры города.