Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

14 июля 2018, 13:17



Перинатальный центр в Норильске готов на 99%. Сегодня об этом сообщили врио губернатора Красноярского края Александру Уссу

Общая площадь шестиэтажного перинатального центра, рассчитанного на 110 койко-мест, составляет порядка 22 000 кв.м. Часть оборудования и мебели уже завезено. Сегодня там задействовано 311 рабочих. Ожидается приезд еще около 30 человек узконаправленных специальностей. Врио губернатора Красноярского края Александр Усс, посетивший перинатальный центр, отметил, что Норильск является опорным городом не только края, но и всей страны. «Перинатальный центр – серьезный объект, и когда он заработает, то, я думаю, норильчане по достоинству его оценят. Хочу поблагодарить строителей, которые за короткий срок совершили настоящий подвиг. Когда они зашли на этот объект, то кроме фундамента здесь ничего не было. Сейчас же мы видим практически готовое здание», - сказал Александр Усс. Более подробный материал о строительстве перинатального центра читайте во вторничном номере "Заполярной правды".

Просмотров:212 Сейчас на объекте ведутся устранения замечаний строительного надзора, а также пуско-наладочные работы. Объект планируется сдать в конце июля, после чего потребуется еще примерно месяц на лицензирование, и только затем, в сентябре, перинатальный центр откроет свои двери для первых пациентов, сообщил Егор Вавитов, генеральный директор ООО «Медкон» (генеральный подрядчик строительства)Общая площадь шестиэтажного перинатального центра, рассчитанного на 110 койко-мест, составляет порядка 22 000 кв.м. Часть оборудования и мебели уже завезено. Сегодня там задействовано 311 рабочих. Ожидается приезд еще около 30 человек узконаправленных специальностей.Врио губернатора Красноярского края Александр Усс, посетивший перинатальный центр, отметил, что Норильск является опорным городом не только края, но и всей страны.«Перинатальный центр – серьезный объект, и когда он заработает, то, я думаю, норильчане по достоинству его оценят. Хочу поблагодарить строителей, которые за короткий срок совершили настоящий подвиг. Когда они зашли на этот объект, то кроме фундамента здесь ничего не было. Сейчас же мы видим практически готовое здание», - сказал Александр Усс.Более подробный материал о строительстве перинатального центра читайте во вторничном номере "Заполярной правды".