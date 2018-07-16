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16 июля 2018, 11:31



Норильские полицейские провели профилактическую акцию «Осторожно: мошенники!».

Сотрудники полиции призвали жителей города не доверять телефонным звонкам о том, что родственники пожилых людей совершили преступление или попали в ДТП, не впускать в дом посторонних людей под видом социальных служб и организаций. Всегда проверять документы и звонить в учреждения, от лица которых представились незнакомцы. Участковые раздавали листовки-обращения о профилактике данного вида преступлений. Каждый мог получить консультацию о том, как обезопасить себя и своих близких от действий мошенников. Стоит отметить, что доверчивость и наивность – это те качества, на которых спекулируют мошенники. Злоумышленников не останавливает даже пожилой возраст их потенциальных жертв. Сегодня аферистам удается заполучить в свои сети не только пенсионеров, но и активных пользователей интернета, граждан молодого и среднего возраста. В ходе акции полицейские призвали норильчан быть бдительными и осторожными, рекомендовали незамедлительно сообщать в полицию обо всех подозрительных незнакомцах, которые настойчиво пытаются навязать свое общение или стремятся войти в дом. Подобные мероприятия - весьма эффективная мера профилактики, способствуют предотвращению мошеннических действий. Жители города Норильска охотно брали тематические памятки не только для себя, но и родственникам и знакомым, чтобы поделиться важной информацией и предупредить их о мошенниках, говорится в сообщении.

Просмотров:259 В ходе акции участковые уполномоченные рассказывали горожанам о распространенных видах и способах мошенничеств, сообщает пресс-служба ОМВД РФ по г. Норильску.Сотрудники полиции призвали жителей города не доверять телефонным звонкам о том, что родственники пожилых людей совершили преступление или попали в ДТП, не впускать в дом посторонних людей под видом социальных служб и организаций. Всегда проверять документы и звонить в учреждения, от лица которых представились незнакомцы.Участковые раздавали листовки-обращения о профилактике данного вида преступлений. Каждый мог получить консультацию о том, как обезопасить себя и своих близких от действий мошенников.Стоит отметить, что доверчивость и наивность – это те качества, на которых спекулируют мошенники. Злоумышленников не останавливает даже пожилой возраст их потенциальных жертв. Сегодня аферистам удается заполучить в свои сети не только пенсионеров, но и активных пользователей интернета, граждан молодого и среднего возраста.В ходе акции полицейские призвали норильчан быть бдительными и осторожными, рекомендовали незамедлительно сообщать в полицию обо всех подозрительных незнакомцах, которые настойчиво пытаются навязать свое общение или стремятся войти в дом.Подобные мероприятия - весьма эффективная мера профилактики, способствуют предотвращению мошеннических действий. Жители города Норильска охотно брали тематические памятки не только для себя, но и родственникам и знакомым, чтобы поделиться важной информацией и предупредить их о мошенниках, говорится в сообщении.