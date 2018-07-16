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16 июля 2018, 13:08



Президент России Владимир Путин высоко оценил реализацию проекта «Норникеля» по прокладке ВОЛС в Норильск.

Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» второй степени вручена генеральному директору ООО «Единство» (созданная для прокладки ВОЛС дочерняя компания «Норникеля») Татьяне Моховой. Такие же награды получили начальник участка эксплуатационного направления «Единства» Константин Никоненко, инженер по связи Александр Семенюк и начальник участка эксплуатационного направления Кирилл Шамардин. Еще двое сотрудников «Единства» награждены почетной грамотой президента РФ: инженер по линейным сооружениям Дмитрий Лушин и директор по эксплуатации Игорь Макаров. Благодарственные письма президента вручены техническому директору «Единства» Павлу Вадову и советнику старшего вице-президента «Норникеля» Светлане Ярославцевой, сообщает пресс-служба «Норникеля». «Государственные награды от первого лица — это большая честь не только для коллег, но и для компании. Мы гордимся такой высокой оценкой нашего проекта», — отметил старший вице-президент — финансовый директор «Норникеля» Сергей Малышев. Запуск ВОЛС в опытно-промышленную эксплуатацию состоялся 22 сентября 2017 г. в присутствии министра связи и массовых коммуникаций РФ Николая Никифорова и президента «Норникеля» Владимира Потанина. Министр назвал проект «настоящим подвигом связистов». «Норникель» сумел всего за три года провести ВОЛС из Нового Уренгоя в Норильск в сложных климатических условиях, в том числе по дну Енисея. Протяженность линии связи — 956 километров, пропускная способность трассы — 40 Гбит в секунду. Более 90% емкости этого канала выделяется для использования населением полуострова Таймыр. Стоимость проекта составила 2,5 млрд руб.

Просмотров:327 В преддверии Дня металлурга и Дня компании президент России Владимир Путин наградил сотрудников «Норникеля» за успешную реализацию проекта по прокладке волоконно-оптической линии связи в Норильск.Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» второй степени вручена генеральному директору ООО «Единство» (созданная для прокладки ВОЛС дочерняя компания «Норникеля») Татьяне Моховой. Такие же награды получили начальник участка эксплуатационного направления «Единства» Константин Никоненко, инженер по связи Александр Семенюк и начальник участка эксплуатационного направления Кирилл Шамардин. Еще двое сотрудников «Единства» награждены почетной грамотой президента РФ: инженер по линейным сооружениям Дмитрий Лушин и директор по эксплуатации Игорь Макаров. Благодарственные письма президента вручены техническому директору «Единства» Павлу Вадову и советнику старшего вице-президента «Норникеля» Светлане Ярославцевой, сообщает пресс-служба «Норникеля».«Государственные награды от первого лица — это большая честь не только для коллег, но и для компании. Мы гордимся такой высокой оценкой нашего проекта», — отметил старший вице-президент — финансовый директор «Норникеля» Сергей Малышев.Запуск ВОЛС в опытно-промышленную эксплуатацию состоялся 22 сентября 2017 г. в присутствии министра связи и массовых коммуникаций РФ Николая Никифорова и президента «Норникеля» Владимира Потанина. Министр назвал проект «настоящим подвигом связистов». «Норникель» сумел всего за три года провести ВОЛС из Нового Уренгоя в Норильск в сложных климатических условиях, в том числе по дну Енисея. Протяженность линии связи — 956 километров, пропускная способность трассы — 40 Гбит в секунду. Более 90% емкости этого канала выделяется для использования населением полуострова Таймыр. Стоимость проекта составила 2,5 млрд руб.