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16 июля 2018, 15:02



Тренер МФК «Норильский никель» Алексей Попов принял участие в семинаре в Италии.

«Было очень интересно, потому что многие лекторы, которые проводили семинар, мало участвуют в подобных мероприятиях. Поэтому информация действительно эксклюзивная. Очень познавательно было пообщаться лично с ними, послушать их мысли. Получил колоссальные теоретические навыки. Это был мой первый тренинг, поэтому получил невероятные эмоции. Мне удалось взглянуть на игру с другой стороны, посмотреть нюансы, понять, как это работает изнутри. Чем больше ты учишься, тем больше ты познаешь и не останавливаешься на месте. Идёт постоянное развитие. Знаю, что в России проводятся такие же семинары. По возможности я буду участвовать на всех. Потому что, считаю, чем больше есть информации для размышления, тем лучше можешь оттачивать свои практические навыки. Я благодарен руководству мини-футбольного клуба «Норильский никель», что они предоставили мне такую возможность. Приятно, что клуб идёт навстречу и развивает своих сотрудников», - рассказал по возвращению Алексей Попов. По итогам трехдневного мероприятия, Алексей Попов получил сертификат, подтверждающий участие в уникальном семинаре.

Просмотров:201 В итальянском Милане прошёл семинар для тренеров по мини-футболу «7th INTERNATIONAL CLINIC FOR FUTSAL COACHES FUTSALCOACH-KICKOFF». В масштабном мероприятии приняли участие 150 тренеров со всех континентов планеты. Алексей Попов был единственным представителем из России. Лекторами выступали такие именитые и опытные специалисты, как Венансио Лопес (главный тренер сборной Испании), Адриан Санс (тренер женского футзального клуба «Атлетико Мадрид»), Адриан Паз (тренер по физподготовке и по работе с вратарями сборной Испании по футзалу), Энрике Эбаньяс «Чичо» (тренер по физподготовке и по работе с вратарями футзального клуба «Интер Мувистар»), Иманол Аражуи (главный тренер футзальной команды «Осасуна», Примера, главный дивизион Испании по футзалу) и Хесус Веласко (главный тренер футзального клуба «Интер Мувистар»), сообщает пресс-атташе МФК "Норильский никель" Андрей Деганов.«Было очень интересно, потому что многие лекторы, которые проводили семинар, мало участвуют в подобных мероприятиях. Поэтому информация действительно эксклюзивная. Очень познавательно было пообщаться лично с ними, послушать их мысли. Получил колоссальные теоретические навыки. Это был мой первый тренинг, поэтому получил невероятные эмоции. Мне удалось взглянуть на игру с другой стороны, посмотреть нюансы, понять, как это работает изнутри. Чем больше ты учишься, тем больше ты познаешь и не останавливаешься на месте. Идёт постоянное развитие. Знаю, что в России проводятся такие же семинары. По возможности я буду участвовать на всех. Потому что, считаю, чем больше есть информации для размышления, тем лучше можешь оттачивать свои практические навыки. Я благодарен руководству мини-футбольного клуба «Норильский никель», что они предоставили мне такую возможность. Приятно, что клуб идёт навстречу и развивает своих сотрудников», - рассказал по возвращению Алексей Попов.По итогам трехдневного мероприятия, Алексей Попов получил сертификат, подтверждающий участие в уникальном семинаре.