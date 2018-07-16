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16 июля 2018, 15:55



В течение двух праздничных дней норильчане раскупили свыше девятисот штук юбилейных почтовых карточек.

Карточка украшена видом главной улицы города, для чего был использован снимок норильского фотографа Александра Харитонова. Открытку можно подписать и отправить по почте родным или друзьям: литера В, проставленная на ней, означает, что клеить дополнительные почтовые марки не требуется и ее стоимость равна доставке простой открытки по России. Во время церемонии гашения на трех первых экземплярах почтовой карточки поставили свои подписи глава Норильска Ринат Ахметчин, директор Заполярного филиала «Норникеля» Николай Уткин и начальник ОСП Норильского почтамта управления Федеральной почтовой связи Красноярского края Севила Нариманян. Один из этих экземпляров был передан в Музей Норильска, и как выразил надежду Ринат Ахметчин, он станет раритетом и символом 65-летнего юбилея города. Другой экземпляр почтовой карточки останется в музее норильского почтамта, третий сохранится в ЗФ «Норникеля». Многие норильчане тоже приобрели юбилейную филателистическую редкость. 14 и 15 июля почтовую карточку можно было купить и проштамповать в почтовом киоске на Комсомольской площади. Как рассказала Севила Нариманян, горожане раскупили почти все карточки, которые были выделены для Норильска - свыше 900 штук. Для большего разнообразия Почта России в своем киоске продавала почтовые карточки, напечатанные ранее к юбилеям Кайеркана, Дудинки, Хатанги, Караула. Кроме того, там же бесплатно раздавались сувенирные открытки, отпечатанные к юбилею Норильска администрацией города. Оставшиеся в наличии почтовые карточки пока еще можно купить в почтовых отделениях Норильска, а праздничный штемпель можно поставить в отделении Почты России на ул. Комсомольской, 33.

Просмотров:191 Накануне Дня города в Норильске состоялось гашение почтовой карточки. Литерная почтовая карточка была выпущена Почтой России непосредственно к 65-летнему юбилею города. Тираж ее ограничен - 3200 экземпляров, из них только одна тысяча поступила для продажи в Норильск, остальные будут реализовываться отделениями Почты России по всей стране.Карточка украшена видом главной улицы города, для чего был использован снимок норильского фотографа Александра Харитонова. Открытку можно подписать и отправить по почте родным или друзьям: литера В, проставленная на ней, означает, что клеить дополнительные почтовые марки не требуется и ее стоимость равна доставке простой открытки по России.Во время церемонии гашения на трех первых экземплярах почтовой карточки поставили свои подписи глава Норильска Ринат Ахметчин, директор Заполярного филиала «Норникеля» Николай Уткин и начальник ОСП Норильского почтамта управления Федеральной почтовой связи Красноярского края Севила Нариманян. Один из этих экземпляров был передан в Музей Норильска, и как выразил надежду Ринат Ахметчин, он станет раритетом и символом 65-летнего юбилея города. Другой экземпляр почтовой карточки останется в музее норильского почтамта, третий сохранится в ЗФ «Норникеля».Многие норильчане тоже приобрели юбилейную филателистическую редкость. 14 и 15 июля почтовую карточку можно было купить и проштамповать в почтовом киоске на Комсомольской площади. Как рассказала Севила Нариманян, горожане раскупили почти все карточки, которые были выделены для Норильска - свыше 900 штук. Для большего разнообразия Почта России в своем киоске продавала почтовые карточки, напечатанные ранее к юбилеям Кайеркана, Дудинки, Хатанги, Караула. Кроме того, там же бесплатно раздавались сувенирные открытки, отпечатанные к юбилею Норильска администрацией города. Оставшиеся в наличии почтовые карточки пока еще можно купить в почтовых отделениях Норильска, а праздничный штемпель можно поставить в отделении Почты России на ул. Комсомольской, 33.