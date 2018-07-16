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16 июля 2018, 16:27



Из Норильска служить в армию отправились 106 новобранцев. Подведены итоги весеннего призыва.

В ведомстве отметили, что 15% призывников имеют высшее образование. Им предложили пройти военную службу по призыву или по контракту два года. Стоит отметить, что в этом году количество научных рот увеличилось с 12 до 16. Служить в них направлены 330 призывников из 48 субъектов, еще 70 новобранцев пройдут службу в научно-производственных ротах. Из Норильска на службу в армию отправились 106 молодых людей. Это 100% от разнарядки. Медкомиссию прошли 894 человека призывного возраста. Не обошлось без «уклонистов», в следственный отдел направлено 43 дела, рассказала врио начальника отдела призыва норильского военкомата Нина Зайцева. Служить норильчане будут в самых разных точках России: Хабаровский край, Омская и Кемеровская области, Красноярский край. Некоторые призывники попали в воинские части в черте таких городов, как Санкт-Петербург, Ростов, Новосибирск, Уссурийск, Калининград. По родам войск тоже наблюдается широкое разнообразие. Больше всего ребят (54) отправились служить в сухопутные войска; 20 – в военно-космические. 12 человек проходят службу в ракетных войсках стратегического назначения. По несколько человек направлены в войска ВМФ, ВДВ, ЖДВ и нацгвардии. Напомним, весенний призыв проходил с 1 апреля по 15 июля. Служить отправились 128 тысяч новобранцев. Годом ранее в весенний призыв в Вооруженные силы было направлено 142 тысячи человек.

Просмотров:195 В Вооруженные силы направлены 128 тыс. человек, таким образом указ президента о призыве на военную службу выполнен в полном объеме, сообщили в Главном организационно-мобилизационном управлении России.В ведомстве отметили, что 15% призывников имеют высшее образование. Им предложили пройти военную службу по призыву или по контракту два года.Стоит отметить, что в этом году количество научных рот увеличилось с 12 до 16. Служить в них направлены 330 призывников из 48 субъектов, еще 70 новобранцев пройдут службу в научно-производственных ротах.Из Норильска на службу в армию отправились 106 молодых людей. Это 100% от разнарядки. Медкомиссию прошли 894 человека призывного возраста. Не обошлось без «уклонистов», в следственный отдел направлено 43 дела, рассказала врио начальника отдела призыва норильского военкомата Нина Зайцева.Служить норильчане будут в самых разных точках России: Хабаровский край, Омская и Кемеровская области, Красноярский край. Некоторые призывники попали в воинские части в черте таких городов, как Санкт-Петербург, Ростов, Новосибирск, Уссурийск, Калининград.По родам войск тоже наблюдается широкое разнообразие. Больше всего ребят (54) отправились служить в сухопутные войска; 20 – в военно-космические. 12 человек проходят службу в ракетных войсках стратегического назначения. По несколько человек направлены в войска ВМФ, ВДВ, ЖДВ и нацгвардии.Напомним, весенний призыв проходил с 1 апреля по 15 июля. Служить отправились 128 тысяч новобранцев. Годом ранее в весенний призыв в Вооруженные силы было направлено 142 тысячи человек.