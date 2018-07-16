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16 июля 2018, 17:16



Владимир Гончаров продолжит выступление за МФК «Норильский никель».

Гончаров подписал долгосрочный контракт и уже присоединился к команде. Владимир взял себе 10-й игровой номер, освободившийся после ухода Сергея Пономарева, сообщил пресс-атташе мини-футбольного клуба «Норильский никель» Андрей Деганов.

Просмотров:155 Арендованный в прошлом сезоне у МФК "КПРФ" Владимир Гончаров продолжит играть в заполярном клубе. Мини-футбольному клубу «Норильский никель» удалось договориться с руководством коммунистического клуба о переходе игрока.Гончаров подписал долгосрочный контракт и уже присоединился к команде. Владимир взял себе 10-й игровой номер, освободившийся после ухода Сергея Пономарева, сообщил пресс-атташе мини-футбольного клуба «Норильский никель» Андрей Деганов.