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Сегодня: Понедельник, 21 сентября 2015 г.
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Новости:
18:49 Норильчане с ограниченными возможностями здоровья могут получить консультацию по вопросам получения высшего образования.
18:29 Сегодня в Норильск вернулись сто юных норильчан, отдыхавших в Анапе.
18:16 Продолжаются игры чемпионата Норильска по футболу. Неожиданно для многих в лидеры выбился «Металлист Сибири».
18:11 В Норильске определили сильнейшие семейные команды по бочче.
18:08 В Норильске стартовал первый открытый турнир по пляжному волейболу.
17:16 Владимир Гончаров продолжит выступление за МФК «Норильский никель».
16:27 Из Норильска служить в армию отправились 106 новобранцев. Подведены итоги весеннего призыва.
15:55 В течение двух праздничных дней норильчане раскупили свыше девятисот штук юбилейных почтовых карточек.
15:02 Тренер МФК «Норильский никель» Алексей Попов принял участие в семинаре в Италии.
13:08 Президент России Владимир Путин высоко оценил реализацию проекта «Норникеля» по прокладке ВОЛС в Норильск.
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