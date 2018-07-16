Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

16 июля 2018, 18:08



В Норильске стартовал первый открытый турнир по пляжному волейболу.

«Для нас это уникальный турнир, поэтому все спортсмены по-особому были настроены на победу. Игры прошли в яркой и принципиальной борьбе, особенно что касается розыгрыша призовых мест. Думаем, что турнир станет традиционным», - отметил Вадим Муратов. Игры проводятся три дня. За кубок генерального директора «Норильскникельремонта» борются смешанные, женские и мужские пары. В первый игровой день из 12 дружин победу отпраздновала пара игроков Алексей Яковлев и Мария Койнова из «Норильскникельремонта». Вторыми стали Артем Федулов и Яна Московцева (НМЗ). Бронза у Олега Воробьева и Кристины Гусевой («Норильскникельремонт»). Сегодня, во второй игровой день, встречаются женские команды. А уже завтра, 17 июля, в борьбу вступят мужчины. Начало игр в 19.00. Организаторы также сообщают, что по итогам соревнований будут определены король и королева пляжного волейбола.

Просмотров:168 Соревнования, посвященные Дню города и 20-летию ПО «Норильскремонт» - ООО «Норильскникельремонт», стартовали в воскресенье, 15 июля, на спортивной площадке Молодежного центра (ул. Советская, 9). Примечательно, что спортплощадка была не просто оборудована волейбольной сеткой - на ней появился еще и песок. Таким образом, признается главный судья соревнований, председатель федерации волейбола Норильска Вадим Муратов, это первые состязания подобного уровня на нашем Крайнем Севере.«Для нас это уникальный турнир, поэтому все спортсмены по-особому были настроены на победу. Игры прошли в яркой и принципиальной борьбе, особенно что касается розыгрыша призовых мест. Думаем, что турнир станет традиционным», - отметил Вадим Муратов.Игры проводятся три дня. За кубок генерального директора «Норильскникельремонта» борются смешанные, женские и мужские пары. В первый игровой день из 12 дружин победу отпраздновала пара игроков Алексей Яковлев и Мария Койнова из «Норильскникельремонта». Вторыми стали Артем Федулов и Яна Московцева (НМЗ). Бронза у Олега Воробьева и Кристины Гусевой («Норильскникельремонт»).Сегодня, во второй игровой день, встречаются женские команды. А уже завтра, 17 июля, в борьбу вступят мужчины. Начало игр в 19.00.Организаторы также сообщают, что по итогам соревнований будут определены король и королева пляжного волейбола.