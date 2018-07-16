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16 июля 2018, 18:11



В Норильске определили сильнейшие семейные команды по бочче.

В следующий раз норильские любители бочче смогут посостязаться в декабре, когда состоится традиционный, пятый по счету, турнир среди руководителей администрации Норильска и «Заполярного филиала», а также сильнейших спортсменов Союза инвалидов Красноярского края. «Хотелось бы выразить слова благодарности руководителям города и комбината, которые не только поддерживают наши состязания, но и участвуют вместе с нами интересной и захватывающей игры – бочче», - признался Геннадий Алимов, президент спортивного Союза инвалидов Красноярского края. Добавим, что игра бочче, или как ее еще называют — бочча, чем–то похожа на керлинг: каждому участнику команды нужно метким броском разместить свой шар как можно ближе к стартовому. Этот вид спорта пришел к нам из Италии.

Просмотров:175 Игры прошли на стадионе «Заполярник» с участием шести команд. В итоговом протоколе первое место заняла команда «Медведи» - семья Варфоломеевых, второе – «БелкИ» - семья Шарафутдиновых, третье – «Ураган» - семья Алимовых.В следующий раз норильские любители бочче смогут посостязаться в декабре, когда состоится традиционный, пятый по счету, турнир среди руководителей администрации Норильска и «Заполярного филиала», а также сильнейших спортсменов Союза инвалидов Красноярского края.«Хотелось бы выразить слова благодарности руководителям города и комбината, которые не только поддерживают наши состязания, но и участвуют вместе с нами интересной и захватывающей игры – бочче», - признался Геннадий Алимов, президент спортивного Союза инвалидов Красноярского края.Добавим, что игра бочче, или как ее еще называют — бочча, чем–то похожа на керлинг: каждому участнику команды нужно метким броском разместить свой шар как можно ближе к стартовому. Этот вид спорта пришел к нам из Италии.