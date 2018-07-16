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16 июля 2018, 18:16



Продолжаются игры чемпионата Норильска по футболу. Неожиданно для многих в лидеры выбился «Металлист Сибири».

Пятый тур чемпионата стартует уже завтра и завершится на этих выходных. Среди центральных встреч стоит выделить игру «Строителя» с «Металлистом Сибири» (17 июля, 19.00, стад. "Солнышко") и «Турана» с «Аланией» (21 июля, 15.00, стад. «Заполярник»).

Просмотров:170 Позади четыре тура городского чемпионата, а значит, уже можно подвести кое-какие итоги. В этом сезоне в борьбу за самые высокие места вступил «Металлист Сибири», одержавший четыре победы в первых четырех матчах и возглавивший турнирную таблицу. На второй строчке идет «Океан», поделивший очки в стартовом матче. Места с третьего по пятое делят между собой «Юлдыз», «Строитель» и «Туран» - у них по девять очков, при этом у первых двух по одной игре в запасе.Пятый тур чемпионата стартует уже завтра и завершится на этих выходных. Среди центральных встреч стоит выделить игру «Строителя» с «Металлистом Сибири» (17 июля, 19.00, стад. "Солнышко") и «Турана» с «Аланией» (21 июля, 15.00, стад. «Заполярник»).