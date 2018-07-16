Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

16 июля 2018, 18:29



Сегодня в Норильск вернулись сто юных норильчан, отдыхавших в Анапе.

Первый заезд длился 42 дня с 4 июня по 15 июля. За время отдыха у ребят была очень насыщенная программа. Они приняли участие в воспитательных мероприятиях и экскурсионных программах.

Просмотров:185 50 детей отдыхали в санатории "Вита", еще 50 - в оздоровительном центре "Премьера".Первый заезд длился 42 дня с 4 июня по 15 июля.За время отдыха у ребят была очень насыщенная программа. Они приняли участие в воспитательных мероприятиях и экскурсионных программах.