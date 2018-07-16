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16 июля 2018, 18:49



Норильчане с ограниченными возможностями здоровья могут получить консультацию по вопросам получения высшего образования.



Просмотров:193 Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) информирует о том, что во исполнение решения комиссии при президенте Российской Федерации по делам инвалидов Рособрнадзором в период с 10 июля по 10 августа 2018 г. организована работа горячей линии по вопросам приема инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья на обучение по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры. Номер телефона горячей линии 8 (499) 455-16-80.