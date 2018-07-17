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17 июля 2018, 11:12



Первая смена волонтеров Арктического субботника прибыла в Диксон.

А сегодня студенты уже приступили к работе. В течение двух недель волонтеры будут очищать территорию Диксона от бытового и технического мусора, разбирать старые заборы и некапитальные строения. По завершению первой смены в Диксон для продолжения очистки поселения в рамках Арктического субботника прибудут волонтеры из Норильска и Дудинки. Второй заезд запланирован со 2 по 15 августа. Следить за трудовыми буднями волонтеров можно на официальной страничке Арктического субботника:

Просмотров:181 Накануне в Диксон прибыла первая смена волонтеров Арктического субботника, в которую вошли студенты из Красноярска. Вчера же ребят расселили, они разобрали вещи и отдохнули после долгой дороги.А сегодня студенты уже приступили к работе. В течение двух недель волонтеры будут очищать территорию Диксона от бытового и технического мусора, разбирать старые заборы и некапитальные строения.По завершению первой смены в Диксон для продолжения очистки поселения в рамках Арктического субботника прибудут волонтеры из Норильска и Дудинки. Второй заезд запланирован со 2 по 15 августа.Следить за трудовыми буднями волонтеров можно на официальной страничке Арктического субботника: https://vk.com/public168127280 , сообщает пресс-служба Таймырского муниципального района.