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17 июля 2018, 11:20



Выставка к юбилею Норильска в Петербурге покажет повседневную жизнь заполярного города.

«Экспозиция создана при содействии компании «Норникель» и посвящена 65-летию Норильска, одного из самых северных в мире городов с постоянным населением более 100 тыс. человек. На плазменных панелях мультимедийной галереи посетители Президентской библиотеки увидят Норильск с неожиданного ракурса: не технологическую мощь одного из крупнейших в мире горнодобывающих и металлопроизводящих комбинатов, но хрупкую и нежную природу этого сурового северного региона, будни его жителей», - говорится в сообщении. Экспозиция составлена из работ норильского фотографа Марины Пешковой. На снимках запечатлены портреты жителей Норильска, бытовые сцены из жизни горожан, а также северные пейзажи, флора и фауна. Фотографии выполнены в разных жанрах - от репортажного до художественного.

Просмотров:209 Сегодня в Санкт-Петербурге Президентская библиотека открывает фотовыставку «Северные цветы» к 65-летию Норильска, на которой покажет природу и повседневную жизнь арктического города, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу библиотеки.«Экспозиция создана при содействии компании «Норникель» и посвящена 65-летию Норильска, одного из самых северных в мире городов с постоянным населением более 100 тыс. человек. На плазменных панелях мультимедийной галереи посетители Президентской библиотеки увидят Норильск с неожиданного ракурса: не технологическую мощь одного из крупнейших в мире горнодобывающих и металлопроизводящих комбинатов, но хрупкую и нежную природу этого сурового северного региона, будни его жителей», - говорится в сообщении.Экспозиция составлена из работ норильского фотографа Марины Пешковой. На снимках запечатлены портреты жителей Норильска, бытовые сцены из жизни горожан, а также северные пейзажи, флора и фауна. Фотографии выполнены в разных жанрах - от репортажного до художественного.