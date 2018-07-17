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17 июля 2018, 11:32



Молодежный этнографический тур проходит по трем регионам Енисейской Сибири. Форум стартовал в Тыве, а завершится в Красноярском крае.

В Республике Тыва активисты молодежных движений побывают в этнокультурном комплексе «Алдын-Булак», встретятся с успешными молодыми учеными в Тувинском институте комплексного освоения природных ресурсов СО РАН и посетят ряд культурных мероприятий. В Хакасии участники побывают в государственном природном заказнике «Позарым», в музее-заповеднике «Улуг Хуртуях тас» и музее Саяно-Шушенской ГЭС. Но самая насыщенная программа ждет участников форума на просторах Красноярского края. Наш регион примет делегацию 21 июля в историко-этнографическом музее-заповеднике "Шушенское" и на международном молодёжном форуме ТИМ «Бирюса». Кроме того, участники экспедиции на теплоходе прогуляются по Бирюсинскому заливу, побывают в природном заповеднике «Столбы». Завершится тур 25 июля в Енисейском районе на Монастырском озере. «Наш молодежный тур стартовал у истоков реки Енисей и пройдет через три региона. В центре его внимания - активисты, формирующие молодежную культуру сегодня и исторический контекст для края и республик», - отметил руководитель агентства молодежной политики и реализации программ общественного развития Красноярского края Сергей Егоров. Отметим, организационный план мероприятий по реализации межрегионального молодежного проекта «Дети одной реки» в рамках «Енисейской Сибири» был подписан на 15 Красноярском экономическом форуме. Реализация проекта предполагает создание единой базы волонтерских практик трех регионов и волонтерского корпуса, сформированный портфель инвестиционных проектов, совместный запуск медиашколы, формирование молодежных туристических маршрутов, связывающих макрорегион и Енисейскую Сибирь.

Просмотров:193 Молодежный этнографический тур «Дети одной реки» по маршруту Тыва - Хакасия - Красноярский край стартовал в минувшие выходные в Республике Тыва, сообщает НИА-Красноярск.В Республике Тыва активисты молодежных движений побывают в этнокультурном комплексе «Алдын-Булак», встретятся с успешными молодыми учеными в Тувинском институте комплексного освоения природных ресурсов СО РАН и посетят ряд культурных мероприятий.В Хакасии участники побывают в государственном природном заказнике «Позарым», в музее-заповеднике «Улуг Хуртуях тас» и музее Саяно-Шушенской ГЭС.Но самая насыщенная программа ждет участников форума на просторах Красноярского края. Наш регион примет делегацию 21 июля в историко-этнографическом музее-заповеднике "Шушенское" и на международном молодёжном форуме ТИМ «Бирюса». Кроме того, участники экспедиции на теплоходе прогуляются по Бирюсинскому заливу, побывают в природном заповеднике «Столбы». Завершится тур 25 июля в Енисейском районе на Монастырском озере.«Наш молодежный тур стартовал у истоков реки Енисей и пройдет через три региона. В центре его внимания - активисты, формирующие молодежную культуру сегодня и исторический контекст для края и республик», - отметил руководитель агентства молодежной политики и реализации программ общественного развития Красноярского края Сергей Егоров.Отметим, организационный план мероприятий по реализации межрегионального молодежного проекта «Дети одной реки» в рамках «Енисейской Сибири» был подписан на 15 Красноярском экономическом форуме. Реализация проекта предполагает создание единой базы волонтерских практик трех регионов и волонтерского корпуса, сформированный портфель инвестиционных проектов, совместный запуск медиашколы, формирование молодежных туристических маршрутов, связывающих макрорегион и Енисейскую Сибирь.