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17 июля 2018, 11:57



Развитие оленеводства вывело Таймыр в группу лидеров по эффективности экономики.

В докладе подчеркивалось, что экономическое развитие территорий Красноярского края происходит очень неравномерно. Критерием оценки послужила производительность в каждом отдельно взятом районе, которая выражается в тысячах рублей в год на одного работающего. Таким образом, все муниципальные образования можно условно поделить на три группы. Таймырский Долгано-Ненецкий муниципальный район наравне с крупными городами входит в так называемую «Зеленую группу» - это территории с высокой эффективностью экономики. Занять одну из лидирующих позиций Таймыру позволили новые производственные программы, высоко оцененные временно исполняющим обязанности губернатора Красноярского края Александром Уссом. Одна из них – программа развития оленеводства, которая реализовывается при поддержке правительства Красноярского края. Почти 20 лет эта отрасль на Таймыре не развивалась, а вся поддержка оленеводов ограничивалась социальными выплатами. Но для поступательного развития этого вида деятельности необходима в первую очередь технологическая поддержка, которую сейчас оказывают в рамках целевых программ. Александр Усс намерен лично ознакомиться с экономикой Таймыра. Его поездка в Дудинку уже запланирована на ближайшее время, сообщили в отделе по связям с общественностью МКУ «Центр по обеспечению деятельности администрации Таймырского муниципального района и органов администрации Таймырского муниципального района».

Просмотров:182 Накануне в Красноярске состоялось заседание Губернаторского совета, участие в котором принял и глава Таймыра Сергей Ткаченко. Главной темой заседания стало обсуждения на совете доклада министра экономического развития и информационной политики Красноярского края Сергея Верещагина «Об основных подходах к развитию локальной экономики».В докладе подчеркивалось, что экономическое развитие территорий Красноярского края происходит очень неравномерно. Критерием оценки послужила производительность в каждом отдельно взятом районе, которая выражается в тысячах рублей в год на одного работающего. Таким образом, все муниципальные образования можно условно поделить на три группы.Таймырский Долгано-Ненецкий муниципальный район наравне с крупными городами входит в так называемую «Зеленую группу» - это территории с высокой эффективностью экономики. Занять одну из лидирующих позиций Таймыру позволили новые производственные программы, высоко оцененные временно исполняющим обязанности губернатора Красноярского края Александром Уссом. Одна из них – программа развития оленеводства, которая реализовывается при поддержке правительства Красноярского края. Почти 20 лет эта отрасль на Таймыре не развивалась, а вся поддержка оленеводов ограничивалась социальными выплатами. Но для поступательного развития этого вида деятельности необходима в первую очередь технологическая поддержка, которую сейчас оказывают в рамках целевых программ.Александр Усс намерен лично ознакомиться с экономикой Таймыра. Его поездка в Дудинку уже запланирована на ближайшее время, сообщили в отделе по связям с общественностью МКУ «Центр по обеспечению деятельности администрации Таймырского муниципального района и органов администрации Таймырского муниципального района».