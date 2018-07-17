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17 июля 2018, 12:24



Норильск и Таймыр разрабатывают совместную программу развития туризма.

Сейчас на Таймыре во взаимодействии с Норильским промышленным районом разрабатывается программа развития туризма. Планируется создание более десяти туристических маршрутов различной степени сложности, которые охватят всю территорию полуострова – от Дудинки до Диксона и Попигая. По словам главы Таймыра Сергея Ткаченко, принявшего участие в заседании Губернаторского совета, эту программу власти намерены презентовать осенью. И есть все основания предполагать, что она также будет поддержана губернатором, сообщает отдел по связям с общественностью МКУ «Центр по обеспечению деятельности администрации Таймырского муниципального района и органов администрации Таймырского муниципального района».

Просмотров:205 Въездной туризм Таймыра обсуждался на заседание Губернаторского совета под председательством Александра Усса. В частности, было отмечено, что туризм - как раз то направление деятельности, которое нацелено на укрепление позиций Таймыра как территории с высокой эффективностью экономики.Сейчас на Таймыре во взаимодействии с Норильским промышленным районом разрабатывается программа развития туризма. Планируется создание более десяти туристических маршрутов различной степени сложности, которые охватят всю территорию полуострова – от Дудинки до Диксона и Попигая.По словам главы Таймыра Сергея Ткаченко, принявшего участие в заседании Губернаторского совета, эту программу власти намерены презентовать осенью. И есть все основания предполагать, что она также будет поддержана губернатором, сообщает отдел по связям с общественностью МКУ «Центр по обеспечению деятельности администрации Таймырского муниципального района и органов администрации Таймырского муниципального района».