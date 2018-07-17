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17 июля 2018, 13:05



«Сгущенка», «Сливочки», «Сметанка» - не могут быть натуральными. Как правильно выбирать и на что обращать внимание?

Отныне вводится новый термин – «молокосодержащий продукт с заменителем молочного жира», под которым понимается продукт переработки молока, произведенный с замещением молочного жира в количестве не более 50 процентов, сообщили в федеральной службе по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека. Также изменения коснулись требований к маркировке. Наименование продукции, изготовленной с использованием заменителей молочного жира, теперь должно начинаться со слов «молокосодержащий продукт с заменителем молочного жира». Кроме того, на потребительской упаковке указывается информация о наличии в молокосодержащем продукте с заменителем молочного жира растительных масел в виде следующей формулировке: «Содержит растительные масла». Указанная информация должна наноситься легко читаемым шрифтом на поверхность упаковки, обращенной к потребителю. Стоит отметить, что документы об оценке соответствия продукции, в отношении которой внесены изменения, выданные или принятые до вступления в силу вышеуказанных изменений, действительны до окончания срока их действия. То есть продукция, выпущенная до15.07.2018 и упакованная с использованием старых этикеток, будет продаваться до конца своего срока годности. Как правило, это 180 дней. А это значит, что полностью с прилавков магазинов должна исчезнуть продукция с этикетками наподобие «Молочко» или «Сметановна» без указания содержания в них заменителей молочного жира к середине января 2019 года. За несоблюдение требований технических регламентов, в том числе вышеуказанных изменений, предусмотрена административное наказание в виде наложения штрафа на юридическое лицо в размере от 100 до 300 тысяч рублей, при повторном нарушении - до одного миллиона рублей.

Просмотров:241 С этой недели вступили в силу изменения в технических регламент Таможенного союза «О безопасности молока и молочной продукции».Отныне вводится новый термин – «молокосодержащий продукт с заменителем молочного жира», под которым понимается продукт переработки молока, произведенный с замещением молочного жира в количестве не более 50 процентов, сообщили в федеральной службе по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.Также изменения коснулись требований к маркировке. Наименование продукции, изготовленной с использованием заменителей молочного жира, теперь должно начинаться со слов «молокосодержащий продукт с заменителем молочного жира». Кроме того, на потребительской упаковке указывается информация о наличии в молокосодержащем продукте с заменителем молочного жира растительных масел в виде следующей формулировке: «Содержит растительные масла». Указанная информация должна наноситься легко читаемым шрифтом на поверхность упаковки, обращенной к потребителю.Стоит отметить, что документы об оценке соответствия продукции, в отношении которой внесены изменения, выданные или принятые до вступления в силу вышеуказанных изменений, действительны до окончания срока их действия. То есть продукция, выпущенная до15.07.2018 и упакованная с использованием старых этикеток, будет продаваться до конца своего срока годности. Как правило, это 180 дней. А это значит, что полностью с прилавков магазинов должна исчезнуть продукция с этикетками наподобие «Молочко» или «Сметановна» без указания содержания в них заменителей молочного жира к середине января 2019 года.За несоблюдение требований технических регламентов, в том числе вышеуказанных изменений, предусмотрена административное наказание в виде наложения штрафа на юридическое лицо в размере от 100 до 300 тысяч рублей, при повторном нарушении - до одного миллиона рублей.