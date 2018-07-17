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17 июля 2018, 13:12



День рождения вместе с Норильском отметило и Норильское производственное объединение пассажирского автотранспорта (НПОПАТ).

До рождения Талнаха у будущего НПОПАТа шел период становления. Автобусные маршруты ходили не столько по городу, сколько по промзоне и поселкам. Например, автобусы 5-го и 6-го маршрутов шли от площади Октябрьской через галерею плавцеха никелевого завода, охватывали поселки Восточный и Кирпичный, 25-й завод (ХКЦ), кирпичный и цементный заводы, «Макаронку» (МСС) и ТЭЦ. Самыми удаленными остановками были поселки Медвежка и Валек. С приходом на Талнах строителей география и характер перевозок резко выросла. Моста через Норилку еще не было, и автобусы на другой берег переправлялись по понтонному мосту, а зимой по наледи. Расцвет НПОПАТ пришелся на 1980-е. Строительство НМЗ еще больше увеличило потребность в перевозках: 12 автобусов ЛиАЗ-677 с логотипом «Надежда» даже завезли самолетами. Численность работников НПОПАТ достигала 2400 человек, а транспортный парк составляли более 500 автобусов и около 150 таксомоторов. На маршруты городов, обслуживаемых НПОПАТ, - Норильска, Талнаха, Кайеркана, Дудинки и Игарки - ежедневно выходило свыше 400 единиц автобусов (автоколонны двух последних городов отделились от НПОПАТ в начале 1990-х). В 2005 году предприятие было выведено из состава комбината и преобразовано в МУП «НПОПАТ». За последние четыре года в Норильске введено в эксплуатацию около ста новых автобусов МАЗ-103 и МАЗ-206.

Просмотров:234 14 июля 1954 года в Норильске была создана пассажирская автотранспортная контора - будущий НПОПАТ. До этого автобусный гараж, расположенный на площадке медного завода, входил в состав Центральной автотранспортной конторы (ЦАТК). В то время в новорожденном городе резко обострилась проблема пассажирских перевозок: население быстро росло, а автобусов и водителей не хватало. 14 июля 1954 года вышел приказ о назначении первого начальника транспортной конторы - Иосифа Сафронца. Эту дату можно считать точкой отсчёта истории НПОПАТ.До рождения Талнаха у будущего НПОПАТа шел период становления. Автобусные маршруты ходили не столько по городу, сколько по промзоне и поселкам. Например, автобусы 5-го и 6-го маршрутов шли от площади Октябрьской через галерею плавцеха никелевого завода, охватывали поселки Восточный и Кирпичный, 25-й завод (ХКЦ), кирпичный и цементный заводы, «Макаронку» (МСС) и ТЭЦ. Самыми удаленными остановками были поселки Медвежка и Валек. С приходом на Талнах строителей география и характер перевозок резко выросла. Моста через Норилку еще не было, и автобусы на другой берег переправлялись по понтонному мосту, а зимой по наледи.Расцвет НПОПАТ пришелся на 1980-е. Строительство НМЗ еще больше увеличило потребность в перевозках: 12 автобусов ЛиАЗ-677 с логотипом «Надежда» даже завезли самолетами. Численность работников НПОПАТ достигала 2400 человек, а транспортный парк составляли более 500 автобусов и около 150 таксомоторов. На маршруты городов, обслуживаемых НПОПАТ, - Норильска, Талнаха, Кайеркана, Дудинки и Игарки - ежедневно выходило свыше 400 единиц автобусов (автоколонны двух последних городов отделились от НПОПАТ в начале 1990-х). В 2005 году предприятие было выведено из состава комбината и преобразовано в МУП «НПОПАТ». За последние четыре года в Норильске введено в эксплуатацию около ста новых автобусов МАЗ-103 и МАЗ-206.