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17 июля 2018, 13:26



Норильчан приглашают поучаствовать в экологическом квесте на набережной озера Долгое.

По словам главного специалиста управления благотворительных программ ЗФ «Норникеля» Ольги Тухватуллиной, уборка пройдет в соревновательной форме – предстоит не только собрать мусор, но и сортировать его, получая за это вознаграждение. В рамках акции пройдут игры и экологические викторины, кулинарный конкурс и, соответственно, дегустация блюд. Все участники экоквеста будут обеспечены формой (кепки, футболки, перчатки) и необходимым инвентарем, а также, если понадобится, дождевиками. «Мы впервые проводим экологический квест в игровой форме. Думаю, что это будет довольно интересно, и в дальнейшем наверняка такой формат станет традиционным. В мероприятии примут участие как экомарафонцы – участники программы корпоративного волонтерства «Комбинат добра», так и все желающие горожане», - отметила Ольга Тухватуллина. Подать заявку на участие в экоквесте можно по ссылке Добавим, что экологический марафон «Понеслось» проходит в третий раз. В него вовлечены все территории присутствия компании «Норникель». В этом году к акции присоединилась Чита. Всего в состав экомарафона входит около 400 участников, из них в Норильске – порядка 190 человек (20 команд).

Просмотров:281 Экоквест «Настройся на эковолну» пройдет в рамках экомарафона «Понеслось» 28 июля, начало – в 11.00. В акции, организованной Заполярным филиалом «Норникеля», норильчанам предлагается принять активное участие в уборке территории набережной озера Долгое (сбор у остановки ДС «Арктика»), которая является достаточно популярным местом отдыха у горожан.По словам главного специалиста управления благотворительных программ ЗФ «Норникеля» Ольги Тухватуллиной, уборка пройдет в соревновательной форме – предстоит не только собрать мусор, но и сортировать его, получая за это вознаграждение. В рамках акции пройдут игры и экологические викторины, кулинарный конкурс и, соответственно, дегустация блюд. Все участники экоквеста будут обеспечены формой (кепки, футболки, перчатки) и необходимым инвентарем, а также, если понадобится, дождевиками.«Мы впервые проводим экологический квест в игровой форме. Думаю, что это будет довольно интересно, и в дальнейшем наверняка такой формат станет традиционным. В мероприятии примут участие как экомарафонцы – участники программы корпоративного волонтерства «Комбинат добра», так и все желающие горожане», - отметила Ольга Тухватуллина.Подать заявку на участие в экоквесте можно по ссылке cleangames.ru/events/norilsk либо по электронной почте tukhvatullinaon@nornik.ru. Принимаются индивидуальные и командные заявки (команда – четыре человека). Более подробную информацию можно узнать по телефону 25-81-48.Добавим, что экологический марафон «Понеслось» проходит в третий раз. В него вовлечены все территории присутствия компании «Норникель». В этом году к акции присоединилась Чита. Всего в состав экомарафона входит около 400 участников, из них в Норильске – порядка 190 человек (20 команд).