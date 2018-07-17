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17 июля 2018, 13:26

Норильчан приглашают поучаствовать в экологическом квесте на набережной озера Долгое.


Экоквест «Настройся на эковолну» пройдет в рамках экомарафона «Понеслось» 28 июля, начало – в 11.00. В акции, организованной Заполярным филиалом «Норникеля», норильчанам предлагается принять активное участие в уборке территории набережной озера Долгое (сбор у остановки ДС «Арктика»), которая является достаточно популярным местом отдыха у горожан.
По словам главного специалиста управления благотворительных программ ЗФ «Норникеля» Ольги Тухватуллиной, уборка пройдет в соревновательной форме – предстоит не только собрать мусор, но и сортировать его, получая за это вознаграждение. В рамках акции пройдут игры и экологические викторины, кулинарный конкурс и, соответственно, дегустация блюд. Все участники экоквеста будут обеспечены формой (кепки, футболки, перчатки) и необходимым инвентарем, а также, если понадобится, дождевиками.
«Мы впервые проводим экологический квест в игровой форме. Думаю, что это будет довольно интересно, и в дальнейшем наверняка такой формат станет традиционным. В мероприятии примут участие как экомарафонцы – участники программы корпоративного волонтерства «Комбинат добра», так и все желающие горожане», - отметила Ольга Тухватуллина.
Подать заявку на участие в экоквесте можно по ссылке cleangames.ru/events/norilsk либо по электронной почте tukhvatullinaon@nornik.ru. Принимаются индивидуальные и командные заявки (команда – четыре человека). Более подробную информацию можно узнать по телефону 25-81-48.
Добавим, что экологический марафон «Понеслось» проходит в третий раз. В него вовлечены все территории присутствия компании «Норникель». В этом году к акции присоединилась Чита. Всего в состав экомарафона входит около 400 участников, из них в Норильске – порядка 190 человек (20 команд).

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 17 июля 2018 
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14:42   Перебои радио и телетрансляции в Норильске продлятся 10 дней. 13:26   Норильчан приглашают поучаствовать в экологическом квесте на набережной озера Долгое.
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 16 июля 2018 
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11:31   Норильские полицейские провели профилактическую акцию «Осторожно: мошенники!».

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 13 июля 2018 
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19:01   Выдающихся норильчан, людей, которые внесли большой вклад в развитие Норильска, поздравили сегодня в Музее Норильска 18:31   Я навсегдя останусь норильчанином. Сегодня в городе стало на два почетных гражданина Норильска больше
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16:33   В Норильске состоялось гашение почтовой карточки, выпущенной в честь 65-летнего юбилея города 14:43   Владислав Гасумянов: Норильск ждет большое и красивое будущее.
14:36   В Норильске пройдет турнир по пляжному волейболу. 14:32   Вручение заслуженных наград работникам предприятий «Норникеля» прошло во Дворце компании.
14:21   Церемония возложения цветов к памятнику-мемориалу «Героям войны и труда». 14:10   «Норникель» и власти Красноярска обсуждают подготовку к Универсиаде 2019 года.
14:06   Ветровки и кофточки могут пригодиться, а вот зонтики можно оставить дома. Синоптики дают прогноз погоды в Норильске на предстоящие выходные. 13:50   На Енисее появилось судно «Владимир Путинцев».
13:32   Сделать оригинальное селфи на память поможет приложение «Норильск65». 13:10   В Музее Норильска открылась коллективная выставка «ТаймырФотоГода – 2018» - лучшие фотосерии, сделанные за последние 12 месяцев.
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 12 июля 2018 
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19:06   «История России в фотографиях. Норильск». Выставку о заполярном городе открыли в Красноярске. 17:06   Сегодня в Норильске открылась мемориальная доска в память о почетном гражданине Норильска и Таймыра Василии Николаевиче Ксинтарисе.
16:45   В МФК «Норильский никель» - пополнение. 16:21   В День города Молодежный центр Норильска приглашает мальчишек и девчонок, а также их родителей на интереснейшую праздничную программу.
15:24   Куда уплыли деньги со строительства норильского изолятора? Находящийся под следствием о пропаже 190 млн экс-полковник красноярского МВД улетел в Нидерланды.




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