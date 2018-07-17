Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

17 июля 2018, 14:42



Перебои радио и телетрансляции в Норильске продлятся 10 дней.

Передающий центр переносит антенны. Оборудование будут отключать с 6.00 до 16.00. В это время норильчане не смогут слушать радио и смотреть эфирное аналоговое и цифровое телевидение. Клиенты кабельных каналов неудобств не почувствуют.

Просмотров:293 С сегодняшнего дня и до 26 июля в Норильске будут перебои с радио- и телевизионным сигналом!Передающий центр переносит антенны. Оборудование будут отключать с 6.00 до 16.00.В это время норильчане не смогут слушать радио и смотреть эфирное аналоговое и цифровое телевидение.Клиенты кабельных каналов неудобств не почувствуют.