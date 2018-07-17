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17 июля 2018, 15:42

Норильскому приюту для бездомных животных срочно требуется забор!


Благотворительный фонд помощи бездомным животным «Даря надежду» объявил сбор средств на строительство капитального ограждения.
Необходимость строительства забора возникла из-за того, что в приюте стали появляться собаки. Сейчас их под опекой благотворительного фонда «Даря надежду» 24. Среди них есть взрослые псы и щенки. И если кошки, а их в приюте 80, комфортно чувствуют себя в закрытом пространстве, то собакам нужно гулять. Для безопасности собак, а также соседей приюта выгуливать их лучше на закрытой территории. Впрочем, в этой ситуации речь идет не только о безопасности, но и об адаптации и социализации животных, часть из которых даже не приучены к поводку или, будучи домашними, сидя на нем, пережили все прелести «человеческого» отношения. Еще одна проблема, которую позволит решить забор – захламление территории приюта мусором от соседей, методично сбрасывающих его к зданию.
Сейчас из-за дефицита волонтеров и отсутствия огороженной территории собаки, к сожалению, большую часть времени проводят в помещении. Между тем на улице им было бы комфортнее, тем более что часть из них обладают густой и теплой шубой.
Построить капитальный забор согласилась строительная организация, которая монтировала систему отопления в здании приюта. Строителям предстоит построить ограждение на площади 9 на 15 метров и высотой порядка 2,5 метра, с воротами для заезда техники. По периметру территории вырыта траншея глубиной около полуметра, в которой будет проложен бетонный бордюр, кроме отрезка, где будут установлены ворота. Бетонный бордюр позволит исключить возможные подкопы со стороны собак.
Сам забор будет построен из профлиста на металлическом каркасе. Чтобы исключить доступ посторонних на огороженную территорию, усилят и верх забора.
Работы предстоят масштабные и дорогостоящие, поскольку строительство будет вестись с учетом всех нормативов и требований, предъявляемы к установке ограждений на территории, где обитают животные. Учесть предстоит также и нередкие, особенно в зимнее время, шквалистые ветра.
Стоимость работ 450 тысяч. Сумма большая, но затраты оправданы как для подопечных благотворительного фонда, так и для города в целом.
Благотворительный фонд помощи бездомным животным «Даря надежду» будет рад любой помощи от горожан.
Реквизиты для перечисления средств:
Сбербанк, Р/С 40703810331000000072
ИНН 2457078835
БИК 040407627. В назначении платежа указать: «НА ЗАБОР». Также средства можно перечислять на мобильный банк по номеру 89131628072 с пометкой «НА ЗАБОР».

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