Фото новости:

Кемерово, мы с тобой.

Служба новостей "Заполярной правды"    http://gazetazp.ru/lenta/
17 июля 2018, 16:43

«Подарошная» и норильские мастерицы помогли шестилетней норильчанке Милене Балобановой.


В День города на Ленинском проспекте, 42, по инициативе благотворительного фонда «69 параллель» прошла благотворительная ярмарка изделий ручной работы «Подарошная». Норильские мастерицы предлагали горожанам эксклюзивные авторские подарки, вырученные от продажи средства передали маленькой норильчанке Милене Балобановой. У девочки спастический тетрапарез конечностей. Она с рождения не разговаривала, не могла стоять и даже сидеть. Но ей сделали операцию, и Милена смогла встать и самостоятельно сделать свои первые шаги. Чтобы сохранить результаты, ей необходимы регулярные курсы реабилитации. Очередная запланирована уже на конец июля 2018 г. Стоимость реабилитации 158 тысяч рублей.
На сегодняшний день девочке собрано порядка 50 тысяч рублей, из них 46 тысяч 608 рублей благодаря мастерицам и неравнодушным норильчанам.
Сбор средств продолжается, помочь Милене, а также другим подопечным благотворительного фонда «69 параллель» можно, сделав пожертвование на сайте фонда: bf69.ru.

Просмотров:192
Комментарии

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим логином.

    Список новостей

 17 июля 2018 
18:35   Памятный маршрут, посвященный Почетному гражданину Норильска, полярному путешественнику и горноспасателю Василию Рыжкову, состоится 19 июля 17:13   Величина прожиточного минимума за второй квартал выросла для норильчан на 2,2%
16:43   «Подарошная» и норильские мастерицы помогли шестилетней норильчанке Милене Балобановой. 15:42   Норильскому приюту для бездомных животных срочно требуется забор!
14:42   Перебои радио и телетрансляции в Норильске продлятся 10 дней. 13:26   Норильчан приглашают поучаствовать в экологическом квесте на набережной озера Долгое.
13:12   День рождения вместе с Норильском отметило и Норильское производственное объединение пассажирского автотранспорта (НПОПАТ). 13:05   «Сгущенка», «Сливочки», «Сметанка» - не могут быть натуральными. Как правильно выбирать и на что обращать внимание?
12:24   Норильск и Таймыр разрабатывают совместную программу развития туризма. 11:57   Развитие оленеводства вывело Таймыр в группу лидеров по эффективности экономики.
11:32   Молодежный этнографический тур проходит по трем регионам Енисейской Сибири. Форум стартовал в Тыве, а завершится в Красноярском крае. 11:20   Выставка к юбилею Норильска в Петербурге покажет повседневную жизнь заполярного города.
11:12   Первая смена волонтеров Арктического субботника прибыла в Диксон.

 16 июля 2018 
18:49   Норильчане с ограниченными возможностями здоровья могут получить консультацию по вопросам получения высшего образования. 18:29   Сегодня в Норильск вернулись сто юных норильчан, отдыхавших в Анапе.
18:16   Продолжаются игры чемпионата Норильска по футболу. Неожиданно для многих в лидеры выбился «Металлист Сибири». 18:11   В Норильске определили сильнейшие семейные команды по бочче.
18:08   В Норильске стартовал первый открытый турнир по пляжному волейболу. 17:16   Владимир Гончаров продолжит выступление за МФК «Норильский никель».
16:27   Из Норильска служить в армию отправились 106 новобранцев. Подведены итоги весеннего призыва. 15:55   В течение двух праздничных дней норильчане раскупили свыше девятисот штук юбилейных почтовых карточек.
15:02   Тренер МФК «Норильский никель» Алексей Попов принял участие в семинаре в Италии. 13:08   Президент России Владимир Путин высоко оценил реализацию проекта «Норникеля» по прокладке ВОЛС в Норильск.
11:31   Норильские полицейские провели профилактическую акцию «Осторожно: мошенники!».

 14 июля 2018 
13:17   Перинатальный центр в Норильске готов на 99%. Сегодня об этом сообщили врио губернатора Красноярского края Александру Уссу. 12:40   Зверское избиение младенца. В Норильске родители чуть до смерти на забили своего двухлетнего сына.

 13 июля 2018 
20:15   Более12 млн. рублей задолженности по коммунальным услугам имеют бюджетные организации Норильска. Проверку провела прокуратура города 19:17   «Алроса», «Норникель» и «Татнефть» стали мировыми лидерами по приросту акционерной стоимости
19:01   Выдающихся норильчан, людей, которые внесли большой вклад в развитие Норильска, поздравили сегодня в Музее Норильска 18:31   Я навсегдя останусь норильчанином. Сегодня в городе стало на два почетных гражданина Норильска больше
18:17   Прокурор потребовал от «Норникель» устранить нарушения закона, связанные с прошедшим «Красным дождем» 18:09   Сегодня в Норильске состоялось заседание межведомственной рабочей группы по борьбе с незаконным оборотом наркотиков под председательством и.о. прокурора города
16:33   В Норильске состоялось гашение почтовой карточки, выпущенной в честь 65-летнего юбилея города 14:43   Владислав Гасумянов: Норильск ждет большое и красивое будущее.
14:36   В Норильске пройдет турнир по пляжному волейболу. 14:32   Вручение заслуженных наград работникам предприятий «Норникеля» прошло во Дворце компании.
14:21   Церемония возложения цветов к памятнику-мемориалу «Героям войны и труда». 14:10   «Норникель» и власти Красноярска обсуждают подготовку к Универсиаде 2019 года.
14:06   Ветровки и кофточки могут пригодиться, а вот зонтики можно оставить дома. Синоптики дают прогноз погоды в Норильске на предстоящие выходные. 13:50   На Енисее появилось судно «Владимир Путинцев».
13:32   Сделать оригинальное селфи на память поможет приложение «Норильск65». 13:10   В Музее Норильска открылась коллективная выставка «ТаймырФотоГода – 2018» - лучшие фотосерии, сделанные за последние 12 месяцев.
12:57   Завтра в кинотеатре «Родина» откроются сразу две выставки.

 12 июля 2018 
19:59   Обещание выполнили. К юбилею Норильска завершился первый этап благоустройства набережной озера Долгое. 19:27   В Норильске состоялось торжественное открытие 49-го сезона военно-патриотического лагеря «Мальчишки Севера».
19:06   «История России в фотографиях. Норильск». Выставку о заполярном городе открыли в Красноярске. 17:06   Сегодня в Норильске открылась мемориальная доска в память о почетном гражданине Норильска и Таймыра Василии Николаевиче Ксинтарисе.
16:45   В МФК «Норильский никель» - пополнение. 16:21   В День города Молодежный центр Норильска приглашает мальчишек и девчонок, а также их родителей на интереснейшую праздничную программу.
15:24   Куда уплыли деньги со строительства норильского изолятора? Находящийся под следствием о пропаже 190 млн экс-полковник красноярского МВД улетел в Нидерланды.




663300, Норильск, ул. Богдана Хмельницкого, 18, [Все телефоны и электронные адреса редакций]
Сайт зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство о регистрации СМИ ПИ № ТУ24-00965 от 25.01.2016 г. Учредитель: МАУ "Информационный центр "Норильские новости".
Главный редактор сайта Алла Шуняева. При использовании материалов сайта гиперссылка на gazetazp.ru обязательна.
наверх