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17 июля 2018, 16:43



«Подарошная» и норильские мастерицы помогли шестилетней норильчанке Милене Балобановой.

На сегодняшний день девочке собрано порядка 50 тысяч рублей, из них 46 тысяч 608 рублей благодаря мастерицам и неравнодушным норильчанам. Сбор средств продолжается, помочь Милене, а также другим подопечным благотворительного фонда «69 параллель» можно, сделав пожертвование на сайте фонда: bf69.ru.

Просмотров:192 В День города на Ленинском проспекте, 42, по инициативе благотворительного фонда «69 параллель» прошла благотворительная ярмарка изделий ручной работы «Подарошная». Норильские мастерицы предлагали горожанам эксклюзивные авторские подарки, вырученные от продажи средства передали маленькой норильчанке Милене Балобановой. У девочки спастический тетрапарез конечностей. Она с рождения не разговаривала, не могла стоять и даже сидеть. Но ей сделали операцию, и Милена смогла встать и самостоятельно сделать свои первые шаги. Чтобы сохранить результаты, ей необходимы регулярные курсы реабилитации. Очередная запланирована уже на конец июля 2018 г. Стоимость реабилитации 158 тысяч рублей.На сегодняшний день девочке собрано порядка 50 тысяч рублей, из них 46 тысяч 608 рублей благодаря мастерицам и неравнодушным норильчанам.Сбор средств продолжается, помочь Милене, а также другим подопечным благотворительного фонда «69 параллель» можно, сделав пожертвование на сайте фонда: bf69.ru.