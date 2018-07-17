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Сегодня: Понедельник, 21 сентября 2015 г.
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18:35 Памятный маршрут, посвященный Почетному гражданину Норильска, полярному путешественнику и горноспасателю Василию Рыжкову, состоится 19 июля
17:13 Величина прожиточного минимума за второй квартал выросла для норильчан на 2,2%
16:43 «Подарошная» и норильские мастерицы помогли шестилетней норильчанке Милене Балобановой.
15:42 Норильскому приюту для бездомных животных срочно требуется забор!
14:42 Перебои радио и телетрансляции в Норильске продлятся 10 дней.
13:26 Норильчан приглашают поучаствовать в экологическом квесте на набережной озера Долгое.
13:12 День рождения вместе с Норильском отметило и Норильское производственное объединение пассажирского автотранспорта (НПОПАТ).
13:05 «Сгущенка», «Сливочки», «Сметанка» - не могут быть натуральными. Как правильно выбирать и на что обращать внимание?
12:24 Норильск и Таймыр разрабатывают совместную программу развития туризма.
11:57 Развитие оленеводства вывело Таймыр в группу лидеров по эффективности экономики.
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