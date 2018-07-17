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17 июля 2018, 17:13



Величина прожиточного минимума за второй квартал выросла для норильчан на 2,2%

По сравнению с первым кварталом размер ВПМ вырос на 2,9 % и составил 11 675 рублей в расчете на человека. Для трудоспособных граждан прожиточный минимум утвержден в размере 12 327 рублей (+ 2,9%), для пенсионеров – 9 074 рубля (+ 2,8%), для детей – 12 365 рублей (+ 3,2%). В районах Крайнего Севера ВПМ повысилась на 2,2 % (16 500 рублей), в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера – на 3,6% (13 235 рублей), в центральных и южных районах края – на 3,0 % (11 011 рублей). Основной причиной роста величины прожиточного минимума стало сезонное увеличение цен на плодоовощную продукцию: свежую капусту, свеклу, морковь, картофель и др. Кроме того, зафиксирован рост цен на сахар – на 7,7% и на масло сливочное – на 1,3%. В то же время подешевели огурцы на 24,9%, свежие помидоры и яйца куриные на 6,3%, апельсины на 7,2% и бананы на 3,8%, говорится в сообщении. Напомним, что ВПМ - расчетная величина, позволяющая наблюдать за темпом изменения уровня цен. Она устанавливается ежеквартально на основании данных Красноярскстата и используется в качестве индикатора для реализации мер социальной поддержки населения, в частности при расчете размеров детских пособий и субсидий на жилищно-коммунальные услуги.

Просмотров:164 Вопрос утверждения ВПМ рассматривался сегодня на заседании краевого Правительства Красноярского края под руководством и.о. председателя Юрия Лапшина , сообщается на официальном портале Красноярского края.По сравнению с первым кварталом размер ВПМ вырос на 2,9 % и составил 11 675 рублей в расчете на человека. Для трудоспособных граждан прожиточный минимум утвержден в размере 12 327 рублей (+ 2,9%), для пенсионеров – 9 074 рубля (+ 2,8%), для детей – 12 365 рублей (+ 3,2%). В районах Крайнего Севера ВПМ повысилась на 2,2 % (16 500 рублей), в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера – на 3,6% (13 235 рублей), в центральных и южных районах края – на 3,0 % (11 011 рублей).Основной причиной роста величины прожиточного минимума стало сезонное увеличение цен на плодоовощную продукцию: свежую капусту, свеклу, морковь, картофель и др. Кроме того, зафиксирован рост цен на сахар – на 7,7% и на масло сливочное – на 1,3%. В то же время подешевели огурцы на 24,9%, свежие помидоры и яйца куриные на 6,3%, апельсины на 7,2% и бананы на 3,8%, говорится в сообщении.Напомним, что ВПМ - расчетная величина, позволяющая наблюдать за темпом изменения уровня цен. Она устанавливается ежеквартально на основании данных Красноярскстата и используется в качестве индикатора для реализации мер социальной поддержки населения, в частности при расчете размеров детских пособий и субсидий на жилищно-коммунальные услуги.