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17 июля 2018, 18:35



Памятный маршрут, посвященный Почетному гражданину Норильска, полярному путешественнику и горноспасателю Василию Рыжкову, состоится 19 июля

Норильчанин с 1974 года, мастер спорта международного класса, член Русского географического общества РАН, член Международной ассоциации путешественников Василий Васильевич Рыжков участвовал в трех арктических экспедициях в 1992-1994-х. За участие в экспедиции «Полярная дуга» в 1994 году представлен к правительственной награде - ордену «Дружба народов». 19 июля 1995 года удостоен звания «Почетный гражданин города Норильска» за достижение Северного полюса в составе этой экспедиции. Василий Рыжков трагически погиб, разбившись о здание Талнахской метеостанции в экипаже с Николаем Акименко, во время испытательного полета на дельтаплане 22 июня 1996 года. Десять лет спустя норильчане увековечили его память установкой мемориальной доски в Талнахе на фасаде здания ВГСЧ на улице Федоровского, 5, где он работал горноспасателем. Автор мемориальной доски - норильский скульптор Роман Кравчишин. В 2015 году, после переезда ВГСЧ в новое помещение, далекое от городской черты, памятная доска была демонтирована и перевезена в Талнахский филиал Музея Норильска. Несколько лет друзья и коллеги Василия Рыжкова проводили здесь вечера его памяти. В этом году доска была восстановлена, вернулась в городское пространство на торец здания по улице Маслова, 3а, где Василий Рыжков в свое время проживал с семьей. Сбор и отправление участников памятного маршрута 19 июля в 18.30 от автостанции в Талнахе, стоянка напротив памятника «Вечно живым!». Маршрут пройдет по адресам: новое здание ВГСЧ (на объездной дороге) - памятник «Не вернувшимся с маршрута» в районе Красных камней - метеостанция - старое здание ВГСЧ, улица Федоровского, д.5, - улица Федоровского, д.8, - улица Маслова, д.3а, где состоится возложение цветов. Конечный пункт - Талнахский филиал Музея Норильска, где состоится чаепитие.

Просмотров:151 Автобусный маршрут организован Талнахским филиалом Музея Норильска при содействии Управления по делам культуры и Талнахского территориального управления, и пройдет по памятным местам, связанным с жизнью и деятельностью Василия Рыжкова.Норильчанин с 1974 года, мастер спорта международного класса, член Русского географического общества РАН, член Международной ассоциации путешественников Василий Васильевич Рыжков участвовал в трех арктических экспедициях в 1992-1994-х. За участие в экспедиции «Полярная дуга» в 1994 году представлен к правительственной награде - ордену «Дружба народов». 19 июля 1995 года удостоен звания «Почетный гражданин города Норильска» за достижение Северного полюса в составе этой экспедиции.Василий Рыжков трагически погиб, разбившись о здание Талнахской метеостанции в экипаже с Николаем Акименко, во время испытательного полета на дельтаплане 22 июня 1996 года. Десять лет спустя норильчане увековечили его память установкой мемориальной доски в Талнахе на фасаде здания ВГСЧ на улице Федоровского, 5, где он работал горноспасателем. Автор мемориальной доски - норильский скульптор Роман Кравчишин.В 2015 году, после переезда ВГСЧ в новое помещение, далекое от городской черты, памятная доска была демонтирована и перевезена в Талнахский филиал Музея Норильска. Несколько лет друзья и коллеги Василия Рыжкова проводили здесь вечера его памяти. В этом году доска была восстановлена, вернулась в городское пространство на торец здания по улице Маслова, 3а, где Василий Рыжков в свое время проживал с семьей.Сбор и отправление участников памятного маршрута 19 июля в 18.30 от автостанции в Талнахе, стоянка напротив памятника «Вечно живым!». Маршрут пройдет по адресам: новое здание ВГСЧ (на объездной дороге) - памятник «Не вернувшимся с маршрута» в районе Красных камней - метеостанция - старое здание ВГСЧ, улица Федоровского, д.5, - улица Федоровского, д.8, - улица Маслова, д.3а, где состоится возложение цветов. Конечный пункт - Талнахский филиал Музея Норильска, где состоится чаепитие.