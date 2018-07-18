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18 июля 2018, 10:12



Футболисты МФК «Норилиский никель» прошли медосмотр в столичном центре.

В перерывах между посещением кабинетов ребята делились впечатлениями от проведенного отпуска. В ближайшие дни тренерский штаб заполярного клуба получит всю необходимую информацию о состоянии здоровья футболистов. Уже сейчас можно сказать, что из отпуска норильчане вышли в полной боевой готовности, сообщил пресс-атташе мини-футбольного клуба «Норильский никель» - Андрей Деганов.

Просмотров:172 Углубленное медицинское обследование норильские футболисты прошли в клинике спортивной медицины «Лужники». Игроков осмотрели кардиолог, травматолог, офтальмолог и другие специалисты. Спортсмены также прошли ЭКГ, УЗИ и функциональные тесты.В перерывах между посещением кабинетов ребята делились впечатлениями от проведенного отпуска. В ближайшие дни тренерский штаб заполярного клуба получит всю необходимую информацию о состоянии здоровья футболистов. Уже сейчас можно сказать, что из отпуска норильчане вышли в полной боевой готовности, сообщил пресс-атташе мини-футбольного клуба «Норильский никель» - Андрей Деганов.