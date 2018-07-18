Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

18 июля 2018, 10:15



В Норильске пройдет бесплатное обучение для предпринимателей и некоммерческих организаций.

В рамках коучинга для бизнеса будут рассмотрены следующие темы: Как сделать свой бизнес уникальным? Как поднять авторитет руководителя? Как развивать ответственность и вовлеченность персонала? Коучинг для некоммерческих организаций позволит ответить на вопросы: Как организовать проектную деятельность? Как презентовать и доносить свою идею до потребителей? Как работать с собственной мотивацией и настроем? По итогам мероприятия будет выдан сертификат. Заявки на участие принимаются до 27 июля 2018 г. на электронный адрес KondakovaEA@norilsk-city.ru с пометкой «Участие в коучинге» или по телефону 43-71-30 (доб. 1174, 1176).

Просмотров:208 Для знакомства с новыми инструментами достижения целей, профессионального развития и эффективного решения текущих задач 3 августа 2018 г. администрация города Норильска приглашает принять участие в бесплатных мастер-классах в коучинговом формате представителей бизнеса и некоммерческих организаций. Обучение проводит член Международной федерации коучинга ICF-Russia Chapter, практикующий executive-коуч ICF, эксперт Юлия Овечко.В рамках коучинга для бизнеса будут рассмотрены следующие темы: Как сделать свой бизнес уникальным? Как поднять авторитет руководителя? Как развивать ответственность и вовлеченность персонала?Коучинг для некоммерческих организаций позволит ответить на вопросы: Как организовать проектную деятельность? Как презентовать и доносить свою идею до потребителей? Как работать с собственной мотивацией и настроем?По итогам мероприятия будет выдан сертификат. Заявки на участие принимаются до 27 июля 2018 г. на электронный адрес KondakovaEA@norilsk-city.ru с пометкой «Участие в коучинге» или по телефону 43-71-30 (доб. 1174, 1176).