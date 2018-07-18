Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

18 июля 2018, 10:18



В Снежногорск срочно требуется старший менеджер по обслуживанию в отделение банка.

Требования, предъявляемые к кандидату: - образование среднее, среднее специальное, высшее; - уверенное владение ПК; - желателен опыт работы с клиентами; - готовность к обучению, ответственность, коммуникабельность, внимательность. Режим работы – 5 дней в неделю (со вторника по субботу), официальное трудоустройство, полный социальный пакет. По вопросам трудоустройства необходимо обращаться в управление по работе с персоналом Красноярского отделения Сибирского банка ПАО "Сбербанк" по телефонам: 8 (391) 2-989-444, 2-989-708 и направлять резюме на электронную почту: rabota.vsb@sberbank.ru.

Просмотров:233 В отделение ПАО "Сбербанк" в поселке Снежногорск (адрес: ул. Хантайская Набережная, д. 10) срочно требуется старший менеджер по обслуживанию.Требования, предъявляемые к кандидату:- образование среднее, среднее специальное, высшее;- уверенное владение ПК;- желателен опыт работы с клиентами;- готовность к обучению, ответственность, коммуникабельность, внимательность.Режим работы – 5 дней в неделю (со вторника по субботу), официальное трудоустройство, полный социальный пакет.По вопросам трудоустройства необходимо обращаться в управление по работе с персоналом Красноярского отделения Сибирского банка ПАО "Сбербанк" по телефонам: 8 (391) 2-989-444, 2-989-708 и направлять резюме на электронную почту: rabota.vsb@sberbank.ru.