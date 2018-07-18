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18 июля 2018, 11:02



Норильские полицейские провели акцию «Береги велосипед».

Цель акции — напомнить хозяевам велосипедов о мерах безопасности по сохранности транспортных средств. В ходе акции струдники патрульно-постовой службы напомнили владельцам двухколесного транспортного средства правила по сохранности своего имущества: - не оставлять велосипед в подъездах и около своих домов на ночь, по возможности забирать его в квартиру; - не оставлять велосипед без присмотра на улице, ставить его в места, где имеется видеонаблюдение, на специализированных парковках, пристегивать велосипед запорными противоугонными устройствами за колесо и за раму; - приобреать толстый тросовый замок толщиной более 12 миллиметров, так как тонкие тросики легко ломаются; - сделать на велосипеде отличительные признаки, например гравировку, или указать свои инициалы и обязательно сфотографировать их. Также стражи порядка сообщили гражданам, что в случае если их велосипед все же украли, то незамедлительно необходимо сообщить в дежурную часть отдела полиции следующую информацию: марку, идентификационный номер велосипеда, его индивидуальные особенности и по возможности предоставить фотографию. Известно, что преступление лучше предупредить, чем затем вернуть похищенное. Каждому владельцу велотранспорта полицейские вручили памятки по профилактике краж велосипедов, сообщили в пресс-службе ОМВД РФ по г. Норильску.

Просмотров:230 В Норильске провели акцию «Береги велосипед».Цель акции — напомнить хозяевам велосипедов о мерах безопасности по сохранности транспортных средств.В ходе акции струдники патрульно-постовой службы напомнили владельцам двухколесного транспортного средства правила по сохранности своего имущества:- не оставлять велосипед в подъездах и около своих домов на ночь, по возможности забирать его в квартиру;- не оставлять велосипед без присмотра на улице, ставить его в места, где имеется видеонаблюдение, на специализированных парковках, пристегивать велосипед запорными противоугонными устройствами за колесо и за раму;- приобреать толстый тросовый замок толщиной более 12 миллиметров, так как тонкие тросики легко ломаются;- сделать на велосипеде отличительные признаки, например гравировку, или указать свои инициалы и обязательно сфотографировать их.Также стражи порядка сообщили гражданам, что в случае если их велосипед все же украли, то незамедлительно необходимо сообщить в дежурную часть отдела полиции следующую информацию: марку, идентификационный номер велосипеда, его индивидуальные особенности и по возможности предоставить фотографию.Известно, что преступление лучше предупредить, чем затем вернуть похищенное.Каждому владельцу велотранспорта полицейские вручили памятки по профилактике краж велосипедов, сообщили в пресс-службе ОМВД РФ по г. Норильску.