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18 июля 2018, 13:23



В предстоящую субботу, 21 июля, в НПР состоится авторалли «Большой приз Норильска».

Мероприятие является открытым личным соревнованием по любительскому автоспорту как среди лиц с ограниченными возможностями здоровья, так и среди всех желающих. Технический осмотр автомобилей участников состязаний начнется в 09.00. На 09.45 намечено торжественное открытие, а на 10.00 – старт первого экипажа. Состязания состоят из этапов и дополнительных соревнований по принципу «ПОИСК». Этапы являются самостоятельными соревнованиями типа ралли, многоборья. Маршрут движений проходит через Центральный район города Норильска, районы Оганер, Талнах и Кайеркан, общая протяженность трассы составляет около 125 км. Итоги состязаний планируется подвести в 15.00. На 16.00 намечена церемония награждения победителей, а на 16.30 - официальное закрытие соревнований.

Просмотров:210 Церемония открытия соревнований и награждение участников авторалли пройдую на территории автодрома (учебная площадка) МАУ "ДО «Норильский центр безопасности движения» на пересечении ул. 50 лет Октября и ул. Комсомольской.Мероприятие является открытым личным соревнованием по любительскому автоспорту как среди лиц с ограниченными возможностями здоровья, так и среди всех желающих.Технический осмотр автомобилей участников состязаний начнется в 09.00. На 09.45 намечено торжественное открытие, а на 10.00 – старт первого экипажа.Состязания состоят из этапов и дополнительных соревнований по принципу «ПОИСК». Этапы являются самостоятельными соревнованиями типа ралли, многоборья. Маршрут движений проходит через Центральный район города Норильска, районы Оганер, Талнах и Кайеркан, общая протяженность трассы составляет около 125 км.Итоги состязаний планируется подвести в 15.00. На 16.00 намечена церемония награждения победителей, а на 16.30 - официальное закрытие соревнований.