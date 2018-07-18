Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

18 июля 2018, 16:05



В Норильске производитель северных деликатесов выпустил линейку продукции под брендом Универсиады-2019.

Продукция этих производителей максимально ярко отражает специфику и особенности Крайнего Севера и отвечает тематике и настроению Универсиады. Именно поэтому выбор пал на снеки из оленины. Они идеально подходят для быстрого перекуса, не требуют особых условий хранения, отражают северный колорит и географию местности. Кроме того, оригинальная коробочка снеков отличный сувенир для Универсиады. Логотипом Универсиады украшена любимая многими норильчанами юкола и сырокопченые колбаски с таймырскими географическими названиями «Аякли», «Хатыстах», «Тарея», «Мукулай» и «Чибичите». Неполным представление о Севере будет без рыбы северных пород сига и муксуна. Именно эта рыба холодного копчения была отмечена логотипом Универсиады. Стоит добавить, что выбор дирекции Универсиады пал на продукцию группы компаний «Жар.Птица» не просто так. «Жар. Птица» является ведущим краевым производителем, который неоднократно подтверждал качество своей продукции на различных международных выставках. Так, в 2015 году продукцией МПК «Норильский» потчевал гостей Всемирной универсальной выставки «Экспо-2015» в Милане. Уже сейчас официальную продукцию зимней Универсиады-2019 можно купить в некоторых универсамах «Жар.Птица».

Просмотров:199 Логотипа Универсиады удостоилась продукция МПК «Норильский» и рыбокомбината «Таймыр», входящих в группу компаний «Жар.Птица».Продукция этих производителей максимально ярко отражает специфику и особенности Крайнего Севера и отвечает тематике и настроению Универсиады. Именно поэтому выбор пал на снеки из оленины. Они идеально подходят для быстрого перекуса, не требуют особых условий хранения, отражают северный колорит и географию местности. Кроме того, оригинальная коробочка снеков отличный сувенир для Универсиады. Логотипом Универсиады украшена любимая многими норильчанами юкола и сырокопченые колбаски с таймырскими географическими названиями «Аякли», «Хатыстах», «Тарея», «Мукулай» и «Чибичите».Неполным представление о Севере будет без рыбы северных пород сига и муксуна. Именно эта рыба холодного копчения была отмечена логотипом Универсиады.Стоит добавить, что выбор дирекции Универсиады пал на продукцию группы компаний «Жар.Птица» не просто так. «Жар. Птица» является ведущим краевым производителем, который неоднократно подтверждал качество своей продукции на различных международных выставках. Так, в 2015 году продукцией МПК «Норильский» потчевал гостей Всемирной универсальной выставки «Экспо-2015» в Милане.Уже сейчас официальную продукцию зимней Универсиады-2019 можно купить в некоторых универсамах «Жар.Птица».