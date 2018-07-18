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18 июля 2018, 17:10



Новый УЗИ-аппарат и электрокардиограф появятся в детской поликлинике Норильска. Средства выделены из резервного фонда президента России.

По словам заместителя министра здравоохранения края Бориса Немика, отрасль приступила к реализации указов президента, направленных на повышение эффективности и качества медицинской помощи, в частности, на укрепление материально-технической базы детских учреждений. За счет средств федерального бюджета планируется приобрести 51 единицу медицинской мебели, оборудования, расходных материалов для консультативного центра, самостоятельной детской поликлиники и 6 поликлинических отделений детских больниц. В учреждениях здравоохранения состоятся ремонты, в интерьере будут применяться новые планировочные решения, которые обеспечат комфортные условия для детей и родителей. В федеральную программу вошли красноярский и ачинский центры охраны материнства и детства, ряд красноярских поликлиник и больниц, а также медицинские учреждения, оказывающие помощь детям в Минусинске, Канске и Норильске. Для нашего города из поступившей субсидии причитается 4,1 млн рублей. На эти средства для детской поликлиники, входящей в состав Норильской МДБ, будут закуплены система ультразвуковая универсальная с питанием от сети на сумму 3800,0 тыс. рублей и электрокардиограф многоканальный на сумму 300,0 тыс. рублей. Что касается наиболее острого вопроса – ремонта детской поликлиники в Талнахе, то средства для нее будут выделяться позже, сообщил «Заполярной правде» руководитель территориального отдела в г. Норильске минздрава края Коба Кавтеладзе. Он отметил, что сейчас проект по ремонту помещения поликлиники отправлен на экспертизу, и только после нее будут объявлены торги на определение подрядчика. Это еще около двух месяцев. К выполнению самих работ должны приступить не позднее января 2019 года. Коба Кавтеладзе также добавил, что благодаря ремонтным работам по восстановлению фундамента и укреплению здания, проведенным в прошлом году, поликлиника держится, за ее состоянием постоянно наблюдают. Экстренных мер пока принимать не надо, но и откладывать ремонт в долгий ящик тоже нельзя. Поэтому выделенные деньги в рамках президентской субсидии сейчас как нельзя кстати. Общая сумма проекта составляет около 100 миллионов рублей, что-то есть у самой организации, что-то выделит край, в любом случае, ремонт проводиться будет. «Программа «Улучшение материально-технической базы детских поликлиник» предполагает субсидии из федерального бюджета и в 2019-2020 годах, - подчеркнул замминистра края. - Реализация мероприятий по созданию комфортных условий в детских учреждениях положительно отразится на работе медицинского персонала, а также благоприятно скажется на пациентах. Все это позволит нам эффективно вести работу, направленную на улучшение демографических показателей в крае». Планируется, что за три года 60 детских учреждений будут полностью соответствовать требованиям федерального стандарта по оснащению и комфортному пребыванию пациентов.

Просмотров:164 В Красноярский край на ремонт и дооснащение детских поликлиник поступила субсидия из резервного фонда президента Российской Федерации в размере 196, 445 млн рублей. Софинансирование из краевого бюджета составляет 65, 485 млн рублей. В общей сложности получается более 260 миллионов, сообщили в пресс-службе минздрава края.По словам заместителя министра здравоохранения края Бориса Немика, отрасль приступила к реализации указов президента, направленных на повышение эффективности и качества медицинской помощи, в частности, на укрепление материально-технической базы детских учреждений.За счет средств федерального бюджета планируется приобрести 51 единицу медицинской мебели, оборудования, расходных материалов для консультативного центра, самостоятельной детской поликлиники и 6 поликлинических отделений детских больниц. В учреждениях здравоохранения состоятся ремонты, в интерьере будут применяться новые планировочные решения, которые обеспечат комфортные условия для детей и родителей.В федеральную программу вошли красноярский и ачинский центры охраны материнства и детства, ряд красноярских поликлиник и больниц, а также медицинские учреждения, оказывающие помощь детям в Минусинске, Канске и Норильске.Для нашего города из поступившей субсидии причитается 4,1 млн рублей. На эти средства для детской поликлиники, входящей в состав Норильской МДБ, будут закуплены система ультразвуковая универсальная с питанием от сети на сумму 3800,0 тыс. рублей и электрокардиограф многоканальный на сумму 300,0 тыс. рублей.Что касается наиболее острого вопроса – ремонта детской поликлиники в Талнахе, то средства для нее будут выделяться позже, сообщил «Заполярной правде» руководитель территориального отдела в г. Норильске минздрава края Коба Кавтеладзе.Он отметил, что сейчас проект по ремонту помещения поликлиники отправлен на экспертизу, и только после нее будут объявлены торги на определение подрядчика. Это еще около двух месяцев. К выполнению самих работ должны приступить не позднее января 2019 года.Коба Кавтеладзе также добавил, что благодаря ремонтным работам по восстановлению фундамента и укреплению здания, проведенным в прошлом году, поликлиника держится, за ее состоянием постоянно наблюдают. Экстренных мер пока принимать не надо, но и откладывать ремонт в долгий ящик тоже нельзя. Поэтому выделенные деньги в рамках президентской субсидии сейчас как нельзя кстати. Общая сумма проекта составляет около 100 миллионов рублей, что-то есть у самой организации, что-то выделит край, в любом случае, ремонт проводиться будет.«Программа «Улучшение материально-технической базы детских поликлиник» предполагает субсидии из федерального бюджета и в 2019-2020 годах, - подчеркнул замминистра края. - Реализация мероприятий по созданию комфортных условий в детских учреждениях положительно отразится на работе медицинского персонала, а также благоприятно скажется на пациентах. Все это позволит нам эффективно вести работу, направленную на улучшение демографических показателей в крае».Планируется, что за три года 60 детских учреждений будут полностью соответствовать требованиям федерального стандарта по оснащению и комфортному пребыванию пациентов.