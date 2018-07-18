|
|
Сегодня: Понедельник, 21 сентября 2015 г.
Пользователям
Реклама на сайте
Новости:
19:50 Причины быстрого износа дорожной разметки в Норильске выясняют сотрудники Красноярской специализированной испытательной лаборатории
19:37 Норильские юнармейцы смогут поехать в Центр допризывной подготовки
18:45 Глава Норильска Ринат Ахметчин провел выездное совещание, в ходе которого осмотрел реконструируемый детский сад по Бауманской, 21, и здание КЦСОН.
17:10 Новый УЗИ-аппарат и электрокардиограф появятся в детской поликлинике Норильска. Средства выделены из резервного фонда президента России.
16:05 В Норильске производитель северных деликатесов выпустил линейку продукции под брендом Универсиады-2019.
13:23 В предстоящую субботу, 21 июля, в НПР состоится авторалли «Большой приз Норильска».
11:02 Норильские полицейские провели акцию «Береги велосипед».
10:18 В Снежногорск срочно требуется старший менеджер по обслуживанию в отделение банка.
10:15 В Норильске пройдет бесплатное обучение для предпринимателей и некоммерческих организаций.
10:12 Футболисты МФК «Норилиский никель» прошли медосмотр в столичном центре.
[все новости]
663300, Норильск, ул. Богдана Хмельницкого, 18, [Все телефоны и электронные адреса редакций] Сайт зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство о регистрации СМИ ПИ № ТУ24-00965 от 25.01.2016 г. Учредитель: МАУ "Информационный центр "Норильские новости".
Главный редактор сайта Алла Шуняева. При использовании материалов сайта гиперссылка на gazetazp.ru обязательна.
наверх