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18 июля 2018, 18:45

Глава Норильска Ринат Ахметчин провел выездное совещание, в ходе которого осмотрел реконструируемый детский сад по Бауманской, 21, и здание КЦСОН.


На объекте реконструкции детского сада № 69 глава города поинтересовался ходом работ, проверил инженерные сети, осмотрел техническое подполье. Работы были начаты осенью прошлого года, сейчас же подрядчик - ООО «Строй-СИТИ» - занимается утеплением и облицовкой фасада, монтирует кирпичные перегородки, систему ТВС, вентиляцию, штукатурит и укладывает кафель на стены лестничных клеток, заливает теплые полы. Планируется территория под детскую площадку. Уровень готовности по разным направлениям - от 50 до 100 процентов. Готовый объект строители должны сдать к 1 декабря этого года. Параллельно управление образования ведет работу по закупке мебели, оборудования и игрушек для будущего сада, так что детских голосов здесь осталось ждать не так долго. Напомним, детский сад рассчитан на 217 детей от 1,5 до 7 лет.
«За девять месяцев этот сад мы осматриваем уже в третий раз. Я вижу, что фирма работает очень неплохо. Материалы завезены на 99%, и думаю, в этом году детский сад будет сдан в эксплуатацию и с нового года мы начнем «заселять» его детками. Поскольку объект особенного внимания в Норильске – это наши фундаменты, то я отдельно обратил на него внимание. Хочу сказать, что такого технического подполья, настолько чисто, качественно выполненных работ, как в этом детском саду, ни в одном здании я еще не видел», - отметил глава Норильска.
В Комплексном центре обслуживания населения на ул. Маслова, 4, Ринат Ахметчин проверил ход работ по ремонту фасада, осмотрел и внутренние помещения, где работы только планируются. Как объяснил Владимир Бондарь, директор КЦСОН, стены здания были много лет облицованы сайдингом, под которым кирпич постепенно разрушался, но никто этого не видел. Когда же однажды ветром сорвало несколько панелей облицовки, стал понятен масштаб проблемы. Сейчас кирпич «утепляют» - штукатурят и окрашивают.
«За последние два года в ремонт этого здания были вложены немалые деньги – они были направлены на переоборудование столовой, на замену вентиляции, и главным образом – на ремонт фасада. До сентября все основные наружные работы будут завершены, в холодное время года продолжатся внутренние работы», - отметил Ринат Ахметчин.

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