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18 июля 2018, 19:37



Норильские юнармейцы смогут поехать в Центр допризывной подготовки

В остальное время центр будет работать в формате тренировочной базы. Здесь планируется проводить военно-методические сборы учителей ОБЖ, военно-патриотические игры «Сибирский щит» и «Юнармеец», слеты постовцев и прочее. «Мы также планируем поехать в этот лагерь. В какую именно смену это произойдет и сколько именно нам выделят мест – пока неизвестно», - отметил начальник штаба Норильского отделения Юнармии Павел Большаков. Всероссийское военно-патриотическое общественное движение «Юнармия» создано в 2016 году по инициативе Минобороны России. Сегодня отделения Юнармии действуют во всех регионах страны и объединяют более 240 тысяч детей. В Норильске Юнармия появилась весной 2017 года. Сейчас в его рядах числятся 222 норильских школьника.

Просмотров:117 Центр, расположенный в Емельяновском районе Красноярского края, будет работать в формате палаточного лагеря. Его участниками станут 1800 школьников в возрасте 14-17 лет - активисты регионального отделения движения «Юнармия» и краевой флагманской программы «Ассоциация военно–патриотических клубов». По словам организаторов, палаточный лагерь оборудован лекционными локациями, спортивной площадкой и тренировочным полигоном, при этом для курсантов отведены вместительные отапливаемые палатки.В остальное время центр будет работать в формате тренировочной базы. Здесь планируется проводить военно-методические сборы учителей ОБЖ, военно-патриотические игры «Сибирский щит» и «Юнармеец», слеты постовцев и прочее.«Мы также планируем поехать в этот лагерь. В какую именно смену это произойдет и сколько именно нам выделят мест – пока неизвестно», - отметил начальник штаба Норильского отделения Юнармии Павел Большаков.Всероссийское военно-патриотическое общественное движение «Юнармия» создано в 2016 году по инициативе Минобороны России. Сегодня отделения Юнармии действуют во всех регионах страны и объединяют более 240 тысяч детей. В Норильске Юнармия появилась весной 2017 года. Сейчас в его рядах числятся 222 норильских школьника.