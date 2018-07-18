Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

18 июля 2018, 19:50



Причины быстрого износа дорожной разметки в Норильске выясняют сотрудники Красноярской специализированной испытательной лаборатории

«Специально для вашего региона были разработаны различные рецепты разметки с такими характеристиками как износостойкость, эластичность и морозоустойчивость. – рассказывает Марина Мальчикова, руководитель специализированной испытательной лаборатории. – Наша лаборатория будет в течение двух месяцев мониторить эти контрольные линии, проверять их на соответствие светотехническим и фотометрическим параметрам специальным оборудованием, которое привезли с собой. Это оборудование позволит нам определить какие из материалов, какие из рецептов более всего подходят для экстремальных погодных условий Крайнего Севера». Из-за быстрого износа разметки на норильских дорогах и заказали нынешние исследования, пояснил Николай Щукин, и.о. начальника отдела сохранности автомобильных дорог и безопасности дорожного движения МКУ «Норильскавтодор». Он также добавил, что нарекания поступали и от надзорных органов, и от населения. «Если результаты исследований будут нас устраивать, и мы будем понимать, что качество и устойчивость разметки станет значительно выше, то мы будем решать вопрос дальнейшего сотрудничества: в рамках тендера или муниципального контракта. За нами все равно остается право выбора материалов». – резюмировал Николай Щукин. А пока специалисты дорожных служб говорят о предварительных причинах разрушения дорожной разметки. Это использование автомобилистами шипованной резины, климатические условия и использование противогололедных материалов в зимнее время, а также более интенсивное движение транспорта на Норильских дорогах, чем в прошлые годы.

Просмотров:115 Лабораторные испытания проводятся на Юго-Восточном въезде в город. Заказал работы МКУ «Норильскавтодор». Красноярская специализированная испытательная лаборатория работает в Красноярске с 2009 года. Специфика деятельности - разметка и обустройство автомобильных дорог. На Юго-Восточном въезде в город (за «пятнашкой») специалисты проводят испытания по устойчивости различных материалов, а именно термопластика и холоднопластика для нанесения дорожной разметки к механическим, погодным и температурным воздействиям. Место испытаний выбрано исходя из высокой интенсивностью движения. На экспериментальном участке уже нанесено 15 контрольных линий, а сам мониторинг будет длиться два месяца.«Специально для вашего региона были разработаны различные рецепты разметки с такими характеристиками как износостойкость, эластичность и морозоустойчивость. – рассказывает Марина Мальчикова, руководитель специализированной испытательной лаборатории. – Наша лаборатория будет в течение двух месяцев мониторить эти контрольные линии, проверять их на соответствие светотехническим и фотометрическим параметрам специальным оборудованием, которое привезли с собой. Это оборудование позволит нам определить какие из материалов, какие из рецептов более всего подходят для экстремальных погодных условий Крайнего Севера».Из-за быстрого износа разметки на норильских дорогах и заказали нынешние исследования, пояснил Николай Щукин, и.о. начальника отдела сохранности автомобильных дорог и безопасности дорожного движения МКУ «Норильскавтодор». Он также добавил, что нарекания поступали и от надзорных органов, и от населения.«Если результаты исследований будут нас устраивать, и мы будем понимать, что качество и устойчивость разметки станет значительно выше, то мы будем решать вопрос дальнейшего сотрудничества: в рамках тендера или муниципального контракта. За нами все равно остается право выбора материалов». – резюмировал Николай Щукин.А пока специалисты дорожных служб говорят о предварительных причинах разрушения дорожной разметки. Это использование автомобилистами шипованной резины, климатические условия и использование противогололедных материалов в зимнее время, а также более интенсивное движение транспорта на Норильских дорогах, чем в прошлые годы.