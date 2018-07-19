Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

19 июля 2018, 11:32



В Норильске впервые прошел турнир по пляжному волейболу.

В летний период этого года благодаря помощи администрации города, ЗФ «Норникеля» и энтузиазму представителей федерации волейбола площадка обновлена и оборудована согласно правилам пляжного волейбола. Состязания длились три дня, в борьбу вступили 56 человек. По результатам соревнований места распределились следующим образом: Мужские пары 1-е место – Воробьев Олег, Васильев Станислав; 2-е место – Федулов Артем, Яковлев Алексей; 3-е место – Чуприн Андрей, Погребенко Игорь. Женские пары 1-е место – Клотько Анна, Азизова Динара; 2-е место – Кольнова Мария, Белова Анна; 3-е место – Куцкая Татьяна, Антакова Елена. Смешанные пары (микст) 1-е место – Яковлев Алексей, Кольнова Мария; 2-е место – Федулов Артем, Московцева Яна; 3-е место – Фролова Наталья, Пьнкин Игорь. Победители соревнований удостоены кубком генерального директора ООО «Норильскникельремонт», призеры турнира получили грамоты, медали и кубки соответствующих степеней.

Просмотров:181 На первой в городе площадке для пляжного волейбола 15 июля стартовал I открытый турнир по пляжному волейболу среди мужских и женских команд, посвященный юбилею города Норильска, Дню металлурга, 20-летнему юбилею ПО «Норильскремонт" ООО «Норильскникельремонт» на кубок генерального директора ООО «Норильскникельремонт».В летний период этого года благодаря помощи администрации города, ЗФ «Норникеля» и энтузиазму представителей федерации волейбола площадка обновлена и оборудована согласно правилам пляжного волейбола.Состязания длились три дня, в борьбу вступили 56 человек. По результатам соревнований места распределились следующим образом:Мужские пары1-е место – Воробьев Олег, Васильев Станислав;2-е место – Федулов Артем, Яковлев Алексей;3-е место – Чуприн Андрей, Погребенко Игорь.Женские пары1-е место – Клотько Анна, Азизова Динара;2-е место – Кольнова Мария, Белова Анна;3-е место – Куцкая Татьяна, Антакова Елена.Смешанные пары (микст)1-е место – Яковлев Алексей, Кольнова Мария;2-е место – Федулов Артем, Московцева Яна;3-е место – Фролова Наталья, Пьнкин Игорь.Победители соревнований удостоены кубком генерального директора ООО «Норильскникельремонт», призеры турнира получили грамоты, медали и кубки соответствующих степеней.