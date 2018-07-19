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19 июля 2018, 12:02



Норильчан приглашают на второй фестиваль северной ягоды. Народные гулянья пройдут 28 и 29 июля.

Цель фестиваля: в дни проведения мероприятия объединить жителей и гостей города ярким ежегодным культурным событием-визитной карточкой территории. В программе фестиваля концерты, выставки, мастер-классы и масса интерактивных площадок. Посетители мероприятия смогут своими руками сделать ягодные сувениры; пройти увлекательные квесты; узнать много интересного о северной ягоде, в том числе рецепты приготовления варенья, желе, киселей, компотов, пирогов и другой выпечки. А еще гостей фестиваля ждут познавательные тематические кинопрограммы; экологические ликбезы; ягодная лаборатория и, конечно же, ярмарка. В этом году фестиваль северной ягоды расширяет географию. В гости к норильчанам приедут гости из Дудинки и Шушенского района. Последние, кстати, проводят в селе Субботино агрофест "Субботинская земляника". В Норильск они привезут сувениры и гастрономическую продукцию из ягод, грибов, а также мед и чаи из сушеных местных трав. Также шушенцы проведут мастер-классы по изготовлению корзинок из лозы и куколок-оберегов.

Просмотров:190 Фестиваль с первого же раза полюбился горожанам, и было принято решение сделать его ежегодным. Местом проведения выбрана территория лыжной базы «Оль-Гуль».Цель фестиваля: в дни проведения мероприятия объединить жителей и гостей города ярким ежегодным культурным событием-визитной карточкой территории.В программе фестиваля концерты, выставки, мастер-классы и масса интерактивных площадок. Посетители мероприятия смогут своими руками сделать ягодные сувениры; пройти увлекательные квесты; узнать много интересного о северной ягоде, в том числе рецепты приготовления варенья, желе, киселей, компотов, пирогов и другой выпечки. А еще гостей фестиваля ждут познавательные тематические кинопрограммы; экологические ликбезы; ягодная лаборатория и, конечно же, ярмарка.В этом году фестиваль северной ягоды расширяет географию. В гости к норильчанам приедут гости из Дудинки и Шушенского района. Последние, кстати, проводят в селе Субботино агрофест "Субботинская земляника". В Норильск они привезут сувениры и гастрономическую продукцию из ягод, грибов, а также мед и чаи из сушеных местных трав. Также шушенцы проведут мастер-классы по изготовлению корзинок из лозы и куколок-оберегов.