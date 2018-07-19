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19 июля 2018, 12:36



Обитатели Саяно-Шушенского заповедника воюют с фотоловушками.

За зимне-весенний период мишки сломали две фотоловушки, а еще у двух вытащили аккумуляторы. Устройства от разрушения, облизывания и потери таким образом ценных кадров не спасают ни мощные крепежи и замки, ни маскировка. Специалисты заповедника планируют улучшить крепежи и повысить маскировку фотоловушек, говорится в сообщении.

Просмотров:156 Медведь в очередной раз сорвал устройство автоматической фоторегистрации в Саяно-Шушенском заповеднике. Звери вообще часто воют со скрытыми камерами, сообщает НИА-Красноярск со ссылкой на пресс-службу заповедника.За зимне-весенний период мишки сломали две фотоловушки, а еще у двух вытащили аккумуляторы. Устройства от разрушения, облизывания и потери таким образом ценных кадров не спасают ни мощные крепежи и замки, ни маскировка.Специалисты заповедника планируют улучшить крепежи и повысить маскировку фотоловушек, говорится в сообщении.