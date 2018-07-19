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19 июля 2018, 13:12



Экс-министр здравоохранения Красноярского края Вадим Янин возглавил перинатальный центр вместо подследственного Андрея Павлова.

В должность руководителя перинатального центра он вступает вместо Андрея Павлова, который уже несколько месяцев находится в СИЗО, его подозревают в коррупции. Следствие полагает, что Павлов брал взятки, он организовал преступную схему, благодаря которой получал откаты в размере 10% от предпринимателей при поставке медицинских товаров в перинатальный центр. Вину свою врач не признает, он неоднократно заявлял, что его подставили. Интересен тот факт, что Янин, как и Павлов, начинал свою карьеру в норильской больнице. Медицине Вадим Николаевич отдал почти тридцать лет.

Просмотров:173 Вадим Янин был главой краевого минздрава 10 лет, в мае он объявил о своей отставке.В должность руководителя перинатального центра он вступает вместо Андрея Павлова, который уже несколько месяцев находится в СИЗО, его подозревают в коррупции.Следствие полагает, что Павлов брал взятки, он организовал преступную схему, благодаря которой получал откаты в размере 10% от предпринимателей при поставке медицинских товаров в перинатальный центр. Вину свою врач не признает, он неоднократно заявлял, что его подставили.Интересен тот факт, что Янин, как и Павлов, начинал свою карьеру в норильской больнице. Медицине Вадим Николаевич отдал почти тридцать лет.